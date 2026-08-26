רשת "פוקס ניוז" האמריקאית דיווחה אמש (שלישי) כי קבוצת הורים הגישה תביעה משותפת נגד מחוז החינוך המאוחד של פאלו אלטו בקליפורניה ונגד מנהל בית הספר התיכון המקומי, בעקבות סיור שנערך במסגד בשנה שעברה.

לפי כתב התביעה, הסיור התקיים כחלק מתוכנית לימודים בנושא צדק חברתי, ובמהלכו השתתפו התלמידים בפעילויות דתיות ועודדו לעטות לבוש מוסלמי ללא הסכמת הוריהם. התביעה, שהוגשה על ידי הורים יהודים, הינדים וזורואסטרים, ציינה כי לתלמידות סופק חיג'אב, לכלל המשתתפים חולקו ספרי קוראן כשי לשימוש אישי, ונערך מפגש עם בכירה בארגון CAIR, ארגון הסברה מוסלמי אמריקאי, שעוררה בעבר מחלוקת בשל התבטאויות אנטישמיות.

עורך הדין דייוויד רוזנברג-וול, המייצג את ההורים, מסר לפוקס ניוז כי הבעיה המרכזית היא קידום דת ספציפית בבית ספר ציבורי. "למעשה, אומרים לילדים שאם הם פרוגרסיביים ומעוניינים בצדק חברתי, האסלאם היא הדת עבורם", אמר רוזנברג-וול, "זה לא עניינו של בית ספר ציבורי. זו אינה סוגיה של דת מול דת, אלא סוגיה אמריקנית; הפרדת הדת מהמדינה היא נושא יסוד כאן".

מנגד, האגודה הקהילתית המוסלמית שאירחה את הסיור מסרה כי היא מוטרדת מהתביעה, וטענה כי הצגת חשיפה לאמונה ולמנהגים מוסלמיים כדבר כפייתי או מאיים עלולה לחזק אי-הבנות ודעות קדומות.

סגן נשיא ליוזמות אסטרטגיות בארגון FIRE, אדם גולדשטיין, התייחס להיבט החוקתי של המקרה והדגיש את מגבלות המוסדות הציבוריים. "בדיוק כפי שהתיקון הראשון מונע מבתי ספר ציבוריים להכריח תלמידים להישבע אמונים לדגל, הוא מונע מהם לחייב אותם ללבוש בגדים דתיים", אמר גולדשטיין: "אם תלמידים נדרשו לעשות זאת כחלק מסיור לימודי, הדבר עומד בסתירה לאיסור של התיקון הראשון על דיבור כפוי".