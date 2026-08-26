קריאה יוצאת דופן מצד בכירי רבני הציבור הדתי-לאומי לקראת תקופת הרכישות של ארבעת המינים לחג הסוכות.

הרבנים, הפועלים במסגרת ארגון "תורת הארץ הטובה", פרסמו עצומה פומבית ונוקבת שבה הם תובעים מהציבור לחדול לחלוטין מרכישת אתרוגים המגיעים ממדינות מעבר לים, ולהקפיד על קניית תוצרת חקלאית מקומית בלבד.

תחת הכותרת "אל אחינו בני ישראל היקרים בכל מקומות מושבותיהם", יוצאת הנהגת הרבנים נגד התופעה שצוברת תפותה בשנים האחרונות וכותבת: "אנו פונים אליכם להסיר את המכשלה הפוגעת בכבודה של ארצנו ובקיום שלם וראוי של מצוות התורה. בשנים האחרונות מרבים להביא לארצנו מאתרוגי חו"ל, בטענה שהם מהודרים, יפים למראה וזולים".

הפוסקים מבהירים במכתבם כי אין להיגרר אחר המחיר או החזות החיצונית של הפרי, ומדגישים: "אדרבה, אתרוגי ארץ ישראל גדולים בקדושתם ובמעלתם, כדברי הב"ח שפירות ארץ ישראל יונקים מקדושת השכינה, מה שלעולם לא יתקיים בפירות חו"ל שנקראת בתנ"ך 'אדמה טמאה'".

כחלק מנימוקיהם, מזכירים הרבנים את דרכו ומאבקו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל, אשר פעל רבות לחיזוק החקלאות העברית ולהעדפת יבולי הארץ: "מאז שהתחדש היישוב היהודי בארץ ישראל, אף רבני חו"ל בעצמם קראו להעדיף את אתרוגי הארץ".

הקריאה נחתמת בפנייה ישירה אל הציבור: "אנא הקפידו לקנות את ארבעת המינים הגדלים דווקא בארץ ישראל ולא אתרוגים מחו"ל, ותבוא עליכם ברכת ה' הבוחר בציון ובישראל עמו".

על גילוי הדעת חתומים נשיאי הארגון - הרב יעקב אריאל, הרב איסר קלונסקי והרב דוד חי הכהן, ולצידם רשימה ארוכה של רבנים מופלגים ובהם: הרב שמואל אליהו, הרב זלמן ברוך מלמד, הרב אליעזר איגרא, הרב יעקב פילבר, הרב יעקב שפירא, הרב אליקים לבנון, הרב מיכאל הרשקוביץ, הרב אורי כהן, הרב יהושע מגנס, הרב יוסף ארציאל, הרב איתן אייזמן, הרב משה גנץ, הרב מרדכי גרינברג, הרב מרדכי נגארי והרב דוד תורג'מן.