בכירי רבני הציונות הדתית נפגשו עם שר הביטחון ישראל כ"ץ בלשכתו, ובמרכז השיחה עמדו סוגיות השירות המשותף בצה"ל וגיוס בנות דתיות.

במהלך הפגישה ביקשו הרבנים משר הביטחון לפעול לכך שצה"ל יפסיק לנסות לשכנע באופן אקטיבי בנות דתיות להתגייס לשירות צבאי.

לדבריהם, על הצבא לכבד את עמדת ההנהגה הרוחנית ואת בחירתן של הבנות המתחנכות במערכת החינוך הדתית.

הרבנים העלו גם את סוגיית שילוב הלוחמות והשירות המשותף בצה"ל, וחיזקו את שר הביטחון בדרישתם כי מדיניותו בנושא תיושם בפועל גם בדרגי הפיקוד.

בפגישה השתתפו רבנים מארגון "רבני תורת הארץ הטובה", בהם נשיא הארגון הרב יעקב אריאל, הרב שמואל אליהו, הרב דוד חי הכהן, הרב אליקים לבנון, הרב איתן אייזמן, הרב יוסף ארציאל והרב מיכאל הרשקוביץ. כמו כן השתתפו ראשי מכינת עלי, הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין.

הרבנים ציינו כי זו הייתה "פגישת עבודה חמה וממוקדת" בה העניקו לשר גיבוי מלא וחד-משמעי לפעילות והדגישו כי הוא "מוביל להליכים אדירים ולפריצות דרך משמעותיות - הן בהובלת צה"ל לניצחון בכל המערכות והן בביסוס ופיתוח ההתיישבות".