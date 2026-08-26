אנשי התקשורת שניאור ובר ועודד מנשה יצאו לסבב הרצאות בקרב הקהילות היהודיות בפלורידה, על רקע התקופה המורכבת שעוברת על מדינת ישראל.

המפגשים עסקו במצב בארץ ובקשר בין יהדות התפוצות לבין הנעשה בישראל, תוך שילוב של נקודות מבט אישיות, תקשורתיות ואמוניות.

אחד הנושאים המרכזיים שעלו במפגשים היה שימור הזהות היהודית והישראלית בארצות הברית. ובר ומנשה שוחחו עם המשתתפים על האתגרים הניצבים בפני משפחות הקהילה ועל חשיבותה של "הגאווה הלאומית" לצד חיזוק השורשים ההיסטוריים.

השניים התייחסו גם לצורך "לעמוד איתנים מול אתגרי השעה - גם כשנמצאים אלפי קילומטרים מישראל". במהלך הערבים שילבו ובר ומנשה בין ניסיונו התקשורתי של ובר לבין סיפורו האישי של מנשה.

חלק מרכזי ומעורר מחשבה בהרצאות הוקדש ליחס הראוי לישראלים שבחרו להתגורר בחו"ל. במהלך הדיונים הושם דגש על תפקידם הקריטי של היורדים כשגרירים בלתי רשמיים של ישראל ושל היהדות בנכר - כאלה שמחזיקים במפתח להסברת המציאות הישראלית ומאבק באנטישמיות בסביבתם היומיומית.

לצד זאת, נרשם באולמות דיון סוער ומתוח סביב השאלה הטעונה: האם ראוי לאפשר לישראלים שחיים בחו"ל להשתתף בבחירות לכנסת ולהשפיע על אופי השלטון בארץ. חלק מהנוכחים טענו כי הזיקה העמוקה, התרומה להסברה והיותם חלק מהעם היהודי מצדיקים זכות הצבעה, בעוד אחרים סברו כי רק מי שנושא בעול החיים היומיומי בישראל, משלם מסים ומשרת במילואים צריך לקבוע את עתידה הפוליטי והחברתי של המדינה. בדבריו טען שניאור ובר כי לא ייתכן שישראלים שמתנכרים לארץ מולדתם ובורחים מזהותם הישראלית יקחו חלק בבחירות שנערכות בישראל. בד בבד, טען ובר, אלו שליבם נמצא בישראל ותומכים במדינה גם בהיותם בארץ זרה, ראויים לקחת חלק בעיצוב השלטון בישראל.

מאות משתתפים, בהם ישראלים-אמריקאים, צעירים ומבוגרים, הגיעו לאולמות ברחבי פלורידה. המפגשים שילבו הומור, רגש וסיפורים חוצי מגזרים, וזכו לתגובות נלהבות מצד הנוכחים.

חלק מהמשתתפים תיארו את המפגש כ"מעורר השראה", ואחרים הגדירו אותו כ"חיבוק חם מהבית". לדבריהם, המפגש חיזק את תחושת השייכות והערבות ההדדית.

סבב ההרצאות נועד ליצור שיח פתוח ומשמעותי סביב המצב בישראל ולהעמיק את הקשר בין הקהילות היהודיות בתפוצות לבין ישראל. במפגשים הוצגה המציאות הישראלית מנקודות מבט אישיות, תקשורתיות ואמוניות.