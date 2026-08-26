סקר חדשות 13 שפורסם הערב, יממה לאחר הצגת רשימת "עמך ישראל" בראשות תא"ל במיל' עופר וינטר, מעלה כי המפלגה החדשה אינה עוברת את אחוז החסימה. במקביל, הליכוד נחלש בסקר ל-19 מנדטים בלבד.

המפלגה הגדולה ביותר על פי הסקר היא "ישר" בראשות גדי איזנקוט, שמקבלת 24 מנדטים. הליכוד מקבל 19 מנדטים, ואילו מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט זוכה ל-13.

מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מקבלת 11 מנדטים, והרשימה המשותפת זוכה ל-10. ישראל ביתנו מקבלת תשעה מנדטים.

ש"ס ויהדות התורה מקבלות שמונה מנדטים כל אחת, וכך גם עוצמה יהודית. הציונות הדתית זוכה בחמישה מנדטים ורע"ם בחמישה נוספים.

על פי הסקר, מפלגתו של וינטר אינה מצליחה בשלב זה לתרגם את השקת הרשימה למעבר של אחוז החסימה.

בסקר נוסף שפורסם הערב מתקבלת תמונה שונה באשר לכוחה של מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר. בסקר i24NEWS, שנערך באמצעות מכון המחקר "דיירקט פולס", המפלגה עוברת את אחוז החסימה וזוכה בשמונה מנדטים.

על פי הסקר, הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 26 מנדטים, ואחריה "ישר" בראשות גדי איזנקוט עם 23. הדמוקרטים מקבלת עשרה מנדטים, ואילו ישראל ביתנו, עמך ישראל, יהדות התורה ו"ביחד" זוכות בשמונה מנדטים כל אחת.

ש"ס מקבלת שבעה מנדטים, עוצמה יהודית, רע"ם והרשימה המשותפת זוכות בשישה מנדטים כל אחת, והציונות הדתית מקבלת ארבעה מנדטים.

מפלגת זהות מקבלת 1.3% ואינה עוברת את אחוז החסימה, והמפלגה הכלכלית מקבלת 1.1%. בית ציוני, האחדות, ישראל תחילה, כחול לבן ונעם לישראל מקבלות כל אחת פחות מאחוז.

הסקר מציג פער משמעותי לעומת סקר חדשות 13 שפורסם הערב, שבו מפלגתו של וינטר לא עברה את אחוז החסימה והליכוד קיבלה 19 מנדטים בלבד.