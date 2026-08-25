כתב חדשות 13 בכנסת, יובל שגב, מנתח בשיחה עם ערוץ 7 את כניסתו של תא"ל במיל' עופר וינטר למערכת הפוליטית ואת הרכב רשימת "עמך ישראל" שהציג הערב (שלישי). לדבריו, הבחירה במועמדים נועדה לבטא כבר בהרכב הרשימה את הסיפור הפוליטי שווינטר מבקש להציג לציבור.

שגב מסביר כי וינטר מבקש למצב את מפלגתו כרשימה שאינה פונה רק לציבור הדתי-לאומי ואף לא רק לציבור היהודי. לדבריו, שילובם של מועמדים מרקעים שונים, ובהם יוסף חדאד, נועד לחזק את המסר שמבטא גם שמה של המפלגה - "עמך ישראל".

השאלה המרכזית כעת היא מאילו מפלגות עשויה הרשימה החדשה לקחת קולות. שגב אומר כי הסקרים שנערכו עד כה מצביעים בעיקר על תמיכה שמגיעה ממצביעים מתלבטים, לצד פגיעה אפשרית של כמנדט עד שניים בציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ'.

לדבריו, הנתונים הללו מסבירים גם את ההתייחסויות החוזרות של ראש הממשלה בנימין נתניהו לווינטר ולסכנה שבהתמודדות של מספר מפלגות קטנות בגוש הימין. החשש הוא מתרחיש שבו מפלגות ימין יתמודדו בנפרד, אך חלקן לא יעברו את אחוז החסימה וקולות רבים בגוש יאבדו.

שגב מציין כי בסקרים שבהם נבדקו במקביל מפלגותיהם של וינטר וסמוטריץ', בדרך כלל וינטר הוא זה שעובר את אחוז החסימה, עם ארבעה עד חמישה מנדטים ובתרחישים האופטימיים יותר גם שישה. עם זאת, הוא מדגיש כי גם מספרים כאלה אינם מבטיחים דבר ביום הבחירות, ומזכיר את המקרה של משה פייגלין, שהגיע בעבר למערכת בחירות עם נתוני סקרים גבוהים ובסופו של דבר לא עבר את אחוז החסימה.

מכאן, לדבריו, נובע הצורך של נתניהו לתמרן בין השחקנים השונים בימין בימים שנותרו עד לסגירת הרשימות. במקביל, הוא נדרש להתמודד גם עם ההתפתחויות הפנימיות בליכוד.

אחת האפשרויות שעל הפרק היא חיבור בין וינטר לסמוטריץ', אך שגב מתקשה לראות מהלך כזה יוצא לפועל. מעבר לשאלות של מיקום וזהות מי שיעמוד בראש רשימה משותפת, הוא מצביע על סתירה עמוקה יותר בין חיבור כזה לבין המסר שעליו וינטר מבסס את המפלגה החדשה.

לדברי שגב, וינטר מנסה להציג פוליטיקה חדשה שמביאה למערכת אנשים שלא היו חלק מהמערכת הפוליטית הקיימת. חיבור עם סמוטריץ', גם אם וינטר יקבל במסגרתו את המקום הראשון, עלול לפגוע בסיפור הזה ובאמינות המסר שהוא מבקש להציג לבוחריו.

שגב מסביר כי בפוליטיקה יש משמעות רבה לאופן שבו מפלגה מספרת את הסיפור שלה לציבור. לכן, השאלה אינה רק אם וינטר וסמוטריץ' יצליחו להתגבר על מחלוקות פרסונליות, אלא אם וינטר יהיה מוכן לוותר על אחד העקרונות המרכזיים שעליהם הוא מבסס כעת את הקמפיין שלו.

אם וינטר יתעקש שלא להתמודד במסגרת משותפת עם פוליטיקאים מכהנים, שגב מעריך שנתניהו עשוי להידרש לחפש פתרונות אחרים בתוך גוש הימין. בין האפשרויות שהוא מעלה נמצאים ניסיונות לחיבור מחודש בין סמוטריץ' לאיתמר בן גביר, למרות היחסים ביניהם, או בין סמוטריץ' למשה פייגלין.

לדבריו, עצם כניסתו של וינטר למגרש כבר מייצרת "הרבה מאוד כאבי ראש" ומחייבת את השחקנים בגוש התומך בנתניהו להתחיל לזוז ולבצע התאמות לקראת סגירת הרשימות. הלחץ, לדבריו, עשוי להגיע גם למפלגות קטנות נוספות המתמודדות על קולות באותו מרחב פוליטי.

שגב מסביר כי המבחן המרכזי יהיה מידת הנחישות של וינטר לדבוק בהבטחה שלא לחבור במסגרת הרשימה לפוליטיקאים מכהנים. אם יתעקש על העיקרון הזה עד הסוף ולא יהיה מוכן לחיבורים, גם בתנאים שבהם יוצע לו לעמוד בראש רשימה משותפת, האפשרויות שיעמדו בפני נתניהו יצטמצמו.

בתרחיש כזה, לדבריו, נתניהו עשוי להגיע למסקנה שאין אפשרות להביא לחיבור של וינטר עם אחת המפלגות הקיימות, ולהפנות את מאמציו לחיבורים בין מפלגות אחרות בגוש. זאת בניסיון לצמצם ככל האפשר את הסיכון שמפלגות המתמודדות בנפרד יישארו מתחת לאחוז החסימה.