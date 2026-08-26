פרטים חדשים מתפרסמים הערב (רביעי) בערוץ 7 על האירוע שעורר סערה בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, לאחר שלוחמים סירבו לעלות לנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית.

לפי גורם המעורה בפרטי האירוע, מפקד הפלוגה שוחח עם הלוחמים והסביר להם את חשיבות הפעילות המבצעית ואת הדחיפות בביצועה, אך הם עמדו בסירובם.

לדברי הגורם, גם רב החטיבה היה מעורב באירוע ואישר את ביצוע הפעילות בנוכחות הפרמדיקית בשל חשיבותה ודחיפותה. למרות זאת, הלוחמים בחרו שלא לעלות לנמ"ר.

בצה"ל מסרו כי הכוח מגדוד רותם, הפועל ברצועת עזה, נדרש הלילה לבצע פעילות מבצעית שכללה סיור ושימוש בנמ"ר. בצה"ל ציינו כי בהתאם לפקודת השירות המשותף, חיילים בעלי אורח חיים דתי זכאים לבצע פעילות מבצעית במסגרת מגדרית, למעט מקרים חריגים.

"במקרה המתואר, הכוח סירב לבצע את הפעילות המבצעית, ובעקבות זאת הפעילות בוטלה", נמסר מצה"ל. עוד נמסר כי האירוע נמצא בתחקיר וכי בהתאם לממצאיו יינקטו צעדים פיקודיים.

בצה"ל רואים במקרה סירוב פקודה, ועל פי הפרטים שהגיעו לערוץ 7 צפוי להתקיים בעקבותיו הליך משמעתי ולנקוט צעדים פיקודיים. זאת לאחר שבפרסום מוקדם יותר נמסר כי הלוחמים טרם נשפטו וכי האירוע נמצא בבדיקה.

האירוע החל לאחר ששלושה לוחמים סירבו לעלות לנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית. לפי גורמים המעורים בפרטים, לאחר מכן נשאלו יתר לוחמי המחלקה אם מי מהם מוכן לעלות לרכב עמה, ולטענת הלוחמים איש מהם לא הסכים.

מוקדם יותר נודע לערוץ 7 כי הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון, והרב שלמה שושן, ראש ישיבת בית שאן, שתלמידים מישיבותיהם משרתים במחלקה, הורו לתלמידיהם שלא לעלות לרכב קרבי כאשר נמצאת בו פרמדיקית.

איגוד ישיבות ההסדר גיבה את הלוחמים וטען כי הם פעלו בהתאם לפקודת השירות המשותף וכי אין מקום להעניש חיילים שפעלו על פיה.