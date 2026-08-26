במסגרת הסדר פשרה אליו הגיעה עם מדינות שונות בארה"ב, הסכימה ענקית המדיה החברתית "מטא" לשלם סכום של עד 18 מיליארד דולר, לאחר שהואשמה כי גרמה להתמכרות של ילדים לרשתות החברתיות.

על פי ההסדר החדש תשלם "מטא", המפעילה את פייסבוק ואינסטגרם, את הסכום הענק ל-48 מדינות שטענו כי היא גרמה להתמכרות ונזקים נפשיים ופיזיים לילדים, וכן תפעיל מנגנוני הגנה חדשים שימנעו מילדים להתמכר לרשתות החברתיות. בין היתר הגבלת שימוש יומית, חסימות לילה ועוד.

במהלך הדיונים הכחישו ראשי "מטא" את הטענות כי גרמו להתמכרות בני נוער וילדים לרשתות החברתיות, בעוד המדינות שתבעו את ענקית הרשתות החברתיות טענו כי "השתמשה בפלטפורמות שלה כדי לפתות, לרתק ובסופו של דבר ללכוד ילדים ובני נוער, תוך שהיא מתעלמת מהנזק שגרמה לרווחתם הנפשית והפיזית של בני הנוער באמריקה".

בנוסף טענו התובעים כי "מטא" הפרה חוקי פרטיות פדרליים ומדינתיים רבים עבור ילדים.

במשפט שהחל בשבוע שעבר טענו 29 מדינות ברחבי ארה"ב כי "מטא" עיצבה במכוון מוצרים ממכרים לצעירים, מה שהוביל לבעיות בריאות הנפש, כולל חרדה, דיכאון והתאבדות.

בנוסף, "חברת המדיה החברתית אוספת באופן קבוע נתונים על ילדים מתחת לגיל 13 ללא אישור הורים, תוך הפרת חוקים פדרליים ומדינתיים".

ב"מטא" הכחישו כאמור כי ביצעו פעולות מנוגדות לחוק, אולם הסכימו להגיע להסדר פשרה שיסיים את המשפט.