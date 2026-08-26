סקר מנדטים של i24NEWS, שנערך באמצעות מכון המחקר "דיירקט פולס", מעניק למפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר שמונה מנדטים. על פי הסקר, הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 26 מנדטים.

במקום השני נמצאת מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט עם 23 מנדטים, ואחריה הדמוקרטים עם עשרה. ישראל ביתנו, עמך ישראל, יהדות התורה ומפלגת ביחד מקבלות שמונה מנדטים כל אחת.

ש"ס זוכה על פי הסקר בשבעה מנדטים. עוצמה יהודית, רע"ם והרשימה המשותפת מקבלות שישה מנדטים כל אחת, בעוד הציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נמצאת מפלגת זהות עם 1.3% והמפלגה הכלכלית עם 1.1%. בית ציוני, האחדות, ישראל תחילה, כחול לבן ונעם לישראל מקבלות כל אחת פחות מאחוז מקולות הנשאלים.

הסקר מציג תמונה שונה מסקר חדשות 13 שפורסם הערב, יממה לאחר הצגת רשימתו של וינטר. באותו סקר עמך ישראל אינה עוברת את אחוז החסימה, ואילו הליכוד מקבלת 19 מנדטים בלבד.

בסקר חדשות 13 ישר של איזנקוט מובילה עם 24 מנדטים, הליכוד עם 19 וביחד של בנט עם 13. הדמוקרטים מקבלת 11 מנדטים, הרשימה המשותפת עשרה, ישראל ביתנו תשעה, ש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית שמונה כל אחת, הציונות הדתית ורע"ם עם חמישה מנדטים כל אחת.