שני סקרי מנדטים שפורסמו לאחר הפריימריז בליכוד מציבים את המפלגה במקום הראשון ואת מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט במקום השני. עם זאת, הסקרים מציגים פערים משמעותיים בכוחם של הגושים ובתוצאות של כמה מהמפלגות.

בסקר i24NEWS, שנערך באמצעות מכון "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון, הליכוד מתחזק במנדט לעומת השבוע שעבר ומקבל 31 מנדטים. "ישר" עולה גם היא במנדט ומקבלת 24, הדמוקרטים עולה מ-10 ל-11 ומפלגת "ביחד" של נפתלי בנט עולה מ-8 ל-9 מנדטים.

יהדות התורה וישראל ביתנו מקבלות בסקר זה 8 מנדטים כל אחת, לאחר שאיבדו מנדט, וש"ס נשארת עם 8. עוצמה יהודית יורדת ל-6 מנדטים, ואילו רע"ם, הציונות הדתית וחד"ש-תע"ל מקבלות 5 מנדטים כל אחת.

לפי הסקר, הקואליציה מקבלת 58 מנדטים, האופוזיציה 52 והמפלגות הערביות עשרה. מתחת לאחוז החסימה נמצאות זהות של משה פייגלין, בל"ד, המפלגה הכלכלית של ירון זליכה, בית ציוני של חילי טרופר ויועז הנדל, מפלגת האחדות של גלעד ארדן, כחול לבן ונעם לישראל.

בסקר חדשות 14 שפורסם הערב מקבל הליכוד 32 מנדטים, מנדט פחות מהסקר הקודם. "ישר" של איזנקוט מקבלת 24 מנדטים, עלייה של מנדט, ואחריה ש"ס עם 10 מנדטים והדמוקרטים עם 9.

עוצמה יהודית עולה בסקר בשני מנדטים ומקבלת 8, ישראל ביתנו ויהדות התורה מקבלות 7 מנדטים כל אחת והציונות הדתית נשארת עם 6. מפלגת "ביחד" של בנט מקבלת 6 מנדטים, לעומת 9 בסקר i24NEWS.

במפלגות הערביות מעניק סקר חדשות 14 לרע"ם 6 מנדטים ולחד"ש-תע"ל 5. לפי הסקר, גוש הימין עומד על 63 מנדטים, גוש השמאל-מרכז על 46 והמפלגות הערביות על 11 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות בל"ד עם 2.1%, בית ציוני מילואימניקים עם 1.2%, זהות עם 1.1% ועופר וינטר עם 0.9%. כחול לבן מקבלת 0.4% וגלעד ארדן 0.1%.