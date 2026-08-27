1. לפני זמן מה ערכתי סדרת כתבות בעיתונות העוסקת בדבר החם הנוכחי בתחום האוכל: 'תירבות' - יצירת 'בשר' או 'חלב' המופקים במעבדה ללא תלות בבעלי חיים.

מאחורי הקלעים זה די פשוט: אחרי שהמדענים התבוננו וגילו את קוד ה-DNA של בשר הבהמה או החלב, הם הצליחו לייצר אותו. ככה זה כשמתבוננים במבט קר ומנסים להבין את הקוד הגנטי. מתקדמים בחיים. משיגים מטרות; בשר - בלי לגדל בעלי חיים וחלב ללא חליבה. פלא מפעים שקשה להאמין שהוא קיים.

2. כשהייתי רווק, אמר לי פעם אדם חכם שתיאורטית, גבר יכול להתחתן עם כל אשה עלי אדמות. "זרוק טבעת לאיצטדיון והאצבע שתופסת את הטבעת - זאת אשתך". הרעיון בבסיסו - נשמע נכון, אך די מעצבן ולא מושך. התרגלנו לבקש 'כימיה' מסתורית ויציבה בין בני זוג ובני אדם בזמן שהרגש והחיבה חשובים אך מערכות יחסים לטווח ארוך, ברובן, בנויות באופן מתמטי וכוללות את למידת 'קוד התנהגות גנטי' של הזולת. לפעמים הוא משתנה יותר, לעיתים פחות. שם צריכה להיות המוטיבציה כי זאת העבודה המרכזית. כל שכן בדור דינאמי כל כך.

3. במערכות יחסים, מתישהו, בנאדם מבין ש'לזרום' - זה נשמע מרגש ונעים - עד שה'בני אדם האלה' עושים את מה שבני אדם עושים ומשתנים להם. פתאום רוצים דברים חדשים שמתנגשים ברצונות שלך. לפתע יש להם טענות. תפישות מוזרות. יהיו שיאמרו בחדווה מעליבה 'ג'וקים'...

זה קורה כל הזמן בתחום הזוגיות, ביחסי הורים וילדים, בין חברים ובקרב בני משפחה, אפילו בין מגזרים. אנחנו לא בקטע של ללמוד את ה-DNA הנוכחי שמרכיב את מי שמולנו ומנסים לשנות אותו בכוח או בזים לו או מתרחקים ממנו. כל אחד והשטות המוחלטת שהוא בוחר לעשות מתוך מצוקה. איננו אשמים, הנטיה העכשווית היא להשתעבד לרגשות, לקשור לשם את דעתנו ולהישבע שמדובר בהגיון צרוף, בזמן שהאמת מרה כלענה ונטולת רגשות. היא כמעט מתמטית. יש דברים שעובדים ויש - שלא.

4. רק מבט קפוא על המציאות, ללא רגשות, בתנאי מעבדה שבה אינך רוצה שום דבר חוץ מללמוד את הזולת - יכול להועיל להתקדמות, בכל נושא. לא מופרך שע"י למידת הקוד הגנטי ההתנהגותי נוכל ליצור חיבורים מפתיעים במערכות יחסים, להביא לשלום בין חלקי העם ואולי אף ללמוד כיצד נלחמים באויבים טוב יותר. זה רק להתבונן ולשאול בכנות: מה עובד ומה לא. נטו. לא להניח הנחות ולעשות 'השלמת גוגל אוטומטית' לפי החלומות שלנו או מה שהיינו רוצים שיהיה. ככה לא מייצרים פתרונות בשום תחום. ככה לכל היותר משיגים מטרה אחרת: הורסים את הקיים.

5. שווה להתמקד בהבנת קוד ההתנהגות הגנטי העדכני של כל אדם או מגזר שחשוב לנו להתחבר אליו - במקום להתנתק, לריב או לחוות תסכול מתמשך. כמו שמשרדי פרסום וסופר-מרקטים מסוימים לוחצים לנו על הבלוטות כדי להוציא מאיתנו ממון - כך אנחנו צריכים לנשום עמוק ולנסות להבין את ה-DNA של השונה מאיתנו. אפשר לעשות זאת רק בתנאי מעבדה הכוללים התעקשות על התבוננות בלבד, ללא דעות, רגשות ורצונות.

הרי אם נתבונן בשקט על בני אדם כפרטים - נוכל לגלות בפשטות מה מטיב איתם, מרגש אותם, מעליב את ליבם או כובש אותם. כך נלמד כיצד להתחבר אליהם, בדרכם וכמים הפנים לפנים; כל הטוב הזה יחזור אלינו. מהמקום הזה אולי גם נוכל להבין איך לעזור להם להתקרב למה שאנחנו חושבים שהוא הוא ה'נכון'.

הכותב הוא במאי-שחקן-עיתונאי ויוצר טקסטים. עורך 'גדליה מייל'. עקב המצב, סרטיו החדשים "אבא עם אלוקים", "בית עם אלוקים" ועוד - זמינים לצפיה ללא עלות. לפניות: gilinada@gmail.com