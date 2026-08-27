שר הביטחון ישראל כ"ץ שיגר הנחיה לרמטכ"ל, אייל זמיר, לפיה יש למצות את כל ההליכים האפשריים במסגרת הצבאית נגד הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת, יפעת תומר ירושלמי, ולפעול באופן מיידי לשלילת זכויותיה.

בפנייתו הדגיש כ"ץ כי "יש לנקוט בצעדים מידיים כדי לשלול את כל הזכויות מהפצ"רית המודחת יפעת תומר ירושלמי - שהעלילה עלילת דם על חיילי צה"ל לטובת הגנת מחבלי הנוח'בות והודתה בביצוע עבירות פליליות חמורות - ולא לקבל שום החלטות שיקלו בעניינה".

שר הביטחון ציין את חומרת המעשים המיוחסים לתומר ירושלמי וטען כי "העבירות אותן ביצעה ירושלמי הן מהחמורות בתולדות צה"ל בשל היותה ממונה על מערכת אכיפת החוק הצבאית בעת ביצוע העבירות, ובשל המסר הקשה שעולה מהן כלפי משפחות חיילי צה"ל שחשות שבניהן הופקרו מתוך שיקולים זרים ותוך ביצוע עבירות פליליות חמורות".

בדבריו התייחס כ"ץ גם להתפתחות המשפטית בנוגע ללוחמי כוח 100 והוסיף כי "העובדה שהמשפט נגד החיילים במשפט שדה תימן בוטל על ידי הפרקליט הצבאי הראשי שהחליף את ירושלמי הייתה צעד חשוב ומתבקש - אולם אין די בכך".

לצד זאת, מתח השר ביקורת על קצב ההליכים במערכת האזרחית והנחה את הצבא לפעול בכלים העומדים לרשותו. "העובדה שהמערכת המשפטית האזרחית גוררת רגליים ונמנעת מלקדם את כתב האישום נגד ירושלמי, דבר שהיה מאפשר לנקוט נגדה בצעדים נוספים, כולל הכנסתה לכלא ושלילת דרגותיה, היא חמורה ומחייבת למצות כל הליך אפשרי בתוך המסגרת הצה"לית - ובוודאי שלא לקבל החלטות שיקלו בענייניה בטרם מיצוי ההליך הפלילי - וזאת מתוקף הסמכות הנתונה לך והמדיניות אותה אני מנחה כשר הביטחון הממונה על צה"ל מטעם ממשלת ישראל".