מערכת היחסים המתוחה סביב סוגיית גיוס בני הציבור החרדי לצה"ל עומדת בפני הסלמה נוספת.

במכתב רשמי הנושא את חותמת בד"ץ 'העדה החרדית' ופורסם תחת הכותרת "בחורי הלכו בשבי", יוצאת ההנהגה הרבנית הקנאית בקריאה לציבור החרדי לצאת ולהפגין ביום ראשון הקרוב בירושלים.

במסמך החריף מזהירים ראשי הבד"ץ מפני השלכות ההתייצבות לצבא, ומציינים כי לנוכח הצעדים שמקדמות רשויות האכיפה והצבא, "אין כוחנו אלא בפה לזעוק ולהתריע".

בהתאם לכך, נקראים אברכים ופעילי ציבור שביכולתם לקחת חלק במחאות לעשות זאת "כדת של תורה".

מעבר לקריאה להפגנות ברחובות, המכתב כולל גם הנחיה מעשית לפעילים המקומיים לגשת באופן ישיר אל הצעירים, מתוך מטרה "לשכנע בחורים לבל תמוט רגלם ולא יפילו את עצמם אל מקום אשר כל באיה לא ישובון".

ב'העדה החרדית' הבהירו כי המאבק הציבורי נגד חובת הגיוס לא ייעצר ביום ראשון, והוא צפוי להימשך ולהתעצם גם בתקופה הקרובה, המקבילה לימי הסליחות וההכנות לראש השנה.

המכתב נחתם בתפילה ובתקווה כי עמידה נחרצת על משמר חומות המסורת תביא להסרת הגזירות ול"ביאת גואל צדק".