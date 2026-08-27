העיתון הבריטי "הטיימס" מדווח כי ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם הוזהר כי תוכניתו להטיל סנקציות ומגבלות סחר על ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון עלולה להוביל לעימות כלכלי חריף עם ממשל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

על פי הדיווח, ברנהאם נערך להכריז על חבילת צעדים נגד ההתיישבות בעקבות תוכנית הבנייה באזור E1. בין הצעדים שנבחנים נמצאים איסור על סחר במוצרים הקשורים ליישובים ביהודה ושומרון וסנקציות נגד גורמים המעורבים בקידום הבנייה. יותר מ-140 חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור תומכים במהלך, וחלקם דורשים להרחיב את ההגבלות גם לתחום השירותים.

אלא שבתוך מפלגת הלייבור נשמעות אזהרות מפני המחיר האפשרי של המהלך. חברי פרלמנט הזהירו כי ממשל טראמפ עשוי להגיב באמצעות הטלת מכסים על בריטניה, וכי המהלך עלול לפגוע ביחסים הכלכליים והמדיניים בין לונדון לוושינגטון.

החשש הבריטי נשען גם על תגובות קודמות של הממשל האמריקני למהלכים דומים באירופה. בחודש שעבר מתחה ארה"ב ביקורת על חקיקה באירלנד נגד סחר עם ההתיישבות והזהירה מפני השלכות בלתי צפויות על חברות אמריקניות ומקומות עבודה. טראמפ אף איים בעבר באמברגו סחר על ספרד, שאסרה יבוא מוצרים מההתיישבות, במסגרת עימות רחב יותר עם מדריד.

חבר פרלמנט מהלייבור אמר ל"טיימס" כי היחסים הכלכליים והדיפלומטיים עם ארה"ב ממילא נמצאים במצב רגיש, והזהיר מפני ההנחה שניתן יהיה לנקוט צעדים נגד ישראל ללא השלכות כלכליות ופוליטיות מצד הבית הלבן, הקונגרס ומדינות בארה"ב שבהן קיימת חקיקה נגד BDS

גם שר לשעבר מטעם הלייבור הזהיר כי קיים סיכון משמעותי לצעדי תגמול מצד ממשל טראמפ וישראל, וקרא לשרים לשקול היטב את ההשלכות לפני קבלת החלטה. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד תקף את תוכנית E1 וטען כי היא פוגעת באפשרות למימוש פתרון שתי המדינות. גורמים בריטיים בוחנים הגבלות על מוצרים ושירותים הקשורים להתיישבות לצד סנקציות אישיות, אם כי בממשלה מודים כי קיימים קשיים מעשיים בזיהוי ובסיווג המוצרים שעליהם יחולו ההגבלות.