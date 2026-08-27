הפעילה החברתית סימה חסון, העומדת בראש ארגון "צעדת האימהות - הורים ללוחמים עד הניצחון", מצטרפת לשורות מפלגת 'זהות'.

חסון (52), תושבת מושב פדויים שבמועצה האזורית מרחבים, נשואה ואם לחמישה, היא אמנית ובעלת תואר ראשון במדעי החברה ממכללת ספיר. את ארגון "צעדת האימהות" ייסדה בעקבות נפילתו של לוחם מג"ב סמ"ר בראל חדריה שמואלי הי"ד, ומאז הקדישה את פעילותה הציבורית וההתנדבותית למען חיילי צה"ל.

במהלך השנים האחרונות בלטה חסון בהובלת מאבקים ציבוריים ומשפטיים בוועדות הכנסת ובבג"ץ, תוך דרישה לשינוי הוראות הפתיחה באש ולהסרת המגבלות מהלוחמים בשטח.

במקביל, הפעילה מערך סיוע מקיף לחיילים שכלל אספקת ציוד טקטי ותמיכה לוגיסטית, לצד ליווי צמוד לנפגעי פוסט-טראומה ולפדויי שבי.

חסון מסרה עם הצטרפותה: "אירועי ה-7 באוקטובר הבהירו מעבר לכל ספק: הדרך היחידה להבטיח את ביטחון ישראל ואת עתיד ילדינו היא הכרעה מוחלטת - כיבוש, גירוש והתיישבות. מול הנהגה שמגמגמת ומתנצלת, מפלגת 'זהות' מציגה קו ברור, אמיץ ובלתי מתפשר: ישראל היא מדינת העם היהודי - קודם כל ולפני הכל.

באתי לחזק את הלוחמים שלנו ואת ההורים שעומדים מאחוריהם, ולוודא שמדינת ישראל תפסיק להתנצל על קיומה ועל זכותה להגן על עצמה ולנצח. מפלגת 'זהות' היא הבית הטבעי והאמיתי עבור כל מי שדורש ריבונות, גאווה לאומית וביטחון אמיתי", הוסיפה.

יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, בירך על הצטרפותה. "סימה מביאה עמה עוצמה הבאה מתוך פעילות שטח, חיבור עמוק לארץ, לחקלאות, ולהתיישבות - ומעל לכל: מחוייבות מוכחת ובלתי מתפשרת למען חיילי צה"ל. סימה מפגינה מנהיגות נשית ואזרחית שמחוברת לשורשים היהודים, כזו שלא נרתעת מלהציב את האמת בראש סדר העדיפויות הלאומי. יחד נמשיך להוביל את בשורת הזהות והחירות לעם ישראל - בשורת הניצחון".