ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו החליט למנות את הדר מוכתר לראש מטה הצעירים בקמפיין הליכוד.

"הדר, בת 24 בעלת תואר שני במדעי המחשב, בוגרת יחידת 8200 בצה"ל ומובילת דעת קהל, שתתרום רבות לקמפיין", נמסר.

מוכתר, נכנסה לפוליטיקה בשנים האחרונות, ופעלה בשנה האחרונה כדי להתמודד במסגרת הפריימריז בליכוד. היא מוכרת ברשתות החברתיות שם התעמתה לא אחת עם פעילי שמאל בשל עמדתם.

היא קיוותה שראש הממשלה יקצר את התקופה הנדרשת לחברות בליכוד כדי להתמודד בפריימריז אך נתניהו לא אישר את בקשתה. כעת היא מצטרפת לקמפיין הליכוד.

אתמול מסרה מפלגת עוצמה יהודית כי השר איתמר בן גביר עדכן את מוכתר שלא תשובץ ברשימת עוצמה יהודית לכנסת הקרובה.

מטעמה של מוכתר נמסרה תגובה חריפה שבה הובהר כי היא כלל אינה מעוניינת להשתלב בעוצמה יהודית. "להדר מוכתר אין שום רצון להיות לא במפלגה של בן גביר ולא באף מפלגה אחרת פרט לליכוד. כל הספינים לא יעזרו. הדר מוכתר בליכוד ותישאר בליכוד ובעזרת השם תהיה חברת כנסת מטעם הליכוד במוקדם או במאוחר".