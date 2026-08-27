פרשת הכספים שהרמטכ"ל מתעקש להעביר לפצ"רית המודחת ולשם כך נאבק במשרד האוצר מעוררת תחושת אי נוחות וסימני שאלה שעליהם שוחחנו עם חבר הכנסת משה סעדה.

"עולם הפוך", מגדיר חבר הכנסת סעדה את התנהלות הרמטכ"ל בפרשה. "הרמטכ"ל הוא כמו מנהל בנק. אם עובד בנק מועל בכספים, המנהל אמור להיאבק כדי לפגוע בזכויות שלו. הייתי מצפה שהרמטכ"ל יאבק כדי לפגוע ככל האפשר בפצ"רית כדי להגן על החיילים. היא הרי העלילה עלילת דם על מילואמיניקים, שכתוצאה מכך נעצרו על לא עוול בכפם. הוא היה צריך להיאבק כדי שהיא לא תקבל אפילו שקל ולשלול לה את כל הזכויות, וכאן עולם הפוך. הוא נאבק בכל הכוח באוצר כדי לתת לה את כל הזכויות, ומי שמגבה אותו הוא משרד המשפטים".

"המערכת מגנה על עצמה. כבר בתחילת הדרך אמרתי שהמערכת כולה רקובה. יחידת הפרקליטות הצבאית היא מערכת רקובה, וכדי להציל את עצמם כל אחד במערכת הזו מגן על השני. הרי ברור שככל שהיא תשלם מחיר כבד יותר תהיה לה מוטיבציה גדולה יותר "לפתוח", ולכן המערכת כולה מנסה לייצר לה מעטפת, לתת לה מצנח זהב בכסף שלנו, האזרחים. לא רק שהעלילה עלילת דם על החיילים, היא גם פוגעת בכסף שלנו".

מוסיף סעדה ומזכיר כי "הרמטכ"ל יכול היה כבר לפני שנה וחצי לשלול לה את הדרגות ולא עשה את זה. הרי היא פגעה בחיילים שלו, הוציאה את דיבת הארץ רעה והעלילה עלילת דם על מדינת ישראל. האם הוא היה נאבק על תנאי פרישה של קצין שהיה מרגל לטובת חיזבאללה? הרי תוך יום הוא היה נאבק כדי לשלול לו את הדרגות, ובמקום זאת הוא נאבק בכל הכוח באוצר".

לשאלתנו מדוע הרמטכ"ל, שהגיע לתפקידו מחוץ לצבא, נוהג כך, מזכיר סעדה כי מינויו של זמיר לתפקיד נתקל בהתנגדותם של שניים, חברת הכנסת גוטליב והוא עצמו. "אמרנו שהוא מאותו הכפר ומאותה קונספציה, ועכשיו הוא מתלונן על האוצר במשרד המשפטים, כלומר בייעוץ המשפטי לממשלה, והייעוץ יתמוך בו כי גלי מגנה בסוף רק על גלי. זו חבורה עבריינית בפצ"ריה. גלי מגנה על עמית איסמן שמגן עליה. הם עבריינים וזה ייחשף. הם עושים הכול כדי למנוע את חוק מח"ש, אבל זה לא עוזר להם".

בדבריו מברך חבר הכנסת סעדה על העמדה שמציגים פקידי האוצר מול עמדתו של הרמטכ"ל. "הם שואלים את הרמטכ"ל למה הוא ממהר. הרי יש הליך פלילי שיקבע אם היא ביצעה עבירת קלון, ויש לזה השלכה כלכלית. עסקתי רבות בחקירת שוטרים וקצינים בכירים, ואף אחד לא סגר להם את הסכם הפנסיה לפני שהעניין הסתיים פלילית, כי יש לכך השלכה כלכלית, ומי שמשלם על ההשלכה הכלכלית הזו הם אנחנו, האזרחים. כראש מערכת אני אמור להיאבק שהיא לא תקבל שקל".

לשאלתנו אודות המניע של זמיר, אומר סעדה כי הוא אינו חוקר כליות ולב, אך הוא יכול להבין את המציאות של 'חבר דואג לחבר'. "הם הרי כולם מכירים את כולם, כולם היו בקשר עם כולם. למה הוא לא שלל לה את הדרגות, שזו הזכות והחובה שלו? הרי ביום שבו היא הודתה שהיא עשתה את זה, העלילה עלילת דם, הדליפה קלטת ושיקרה לבג"ץ, באותו רגע הוא היה אמור לשלול לה את הדרגות. הוא לא שולל לה כי לצערי הוא מגן עליה במקום להגן על החיילים".

"שר הביטחון צריך לקרוא לו להבהיר בשם איזה ערך הוא מגן על מי שהעלילה עלילת דם על אזרחי ישראל. אתה אמור להגן על חיילי ישראל והיא פגעה בהם, עצרה אותם ושלחה אותם לכלא. הם היו עלולים לשבת 7 ו-10 שנות מאסר, ושיהיו עליהם צווי מאסר בינלאומיים. לא הגיוני שבמקום להגן עליהם הוא מגן עליה. על מי אתה מגן? תגן על לוחמים ומילואימניקים ולא על האישה הנקלית הזו, על העבריינית הזו".