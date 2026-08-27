צה"ל הודיע הערב (חמישי) כי חיסל את אסמעיל מחמד אברהים ברים, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שלקח חלק בהחזקתם בשבי של עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו.

על פי הודעת צה"ל, ברים חוסל אתמול בתקיפה שביצע צה"ל במרחב חאן יונס. בצבא מסרו כי המחבל החזיק את שלושת החטופים במנהרה במרחב דרום רצועת עזה.

בצה"ל הוסיפו כי בתקופה האחרונה עסק ברים בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ונגד אזרחי ישראל. עוד נמסר כי הוא ניסה לשקם את יכולות ארגון חמאס, תוך מה שבצה"ל הגדירו כהפרה שיטתית של הפסקת האש.

לדברי צה"ל, התקיפה שבה חוסל ברים בוצעה במטרה להסיר את האיום שנשקף ממנו. בצה"ל ציינו כי הכוחות בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם. בצבא הבהירו כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

עינב צנגאוקר, אימו של שורד השבי מתן צנגאוקר, הודתה לכוחות צה"ל: "בשמי ובשם מתן אנחנו מבקשים להודות לצה"ל על כלל לוחמיו בסדיר ובמילואים ולכל כוחות הביטחון שסגרו מעגל והביאו לחיסולו של הטרוריסט הרצחני שהחזיק במתן ובעוד חטופים בשבי בעזה".

מוקדם יותר היום קיים שר הביטחון ישראל כ"ץ הערכת מצב עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ראש אגף המבצעים, מפקד פיקוד העורף ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

במהלך הדיון הודיע כ"ץ כי הסתיים האולטימטום שהוצב בעקבות שיגורי הבלונים והעפיפונים מהרצועה לעבר יישובי הדרום.

"הבהרנו כי מבחינתנו כל שיגור הוא פעולת טרור לכל דבר - וכך נתייחס אליו", אמר כ"ץ. לדבריו, מעתה כל שיגור ייענה בתגובה עוצמתית נגד האחראים, המארגנים והמבצעים, וכן נגד מוקדי השיגור והתשתיות המשמשות אותם.

שר הביטחון הוסיף כי בהתאם להנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ולהנחייתו, צה"ל יפעל בכל הכלים הנדרשים נגד מוקדי השיגור. לדבריו, הצעדים עשויים לכלול גם פינוי אוכלוסייה מאזור או משכונה שמהם יתבצעו שיגורים, במטרה לאפשר לצבא לפעול נגד מוקדי הטרור.

כ"ץ הבהיר כי ישראל לא תסכים לחזרה למציאות שקדמה למתקפת 7 באוקטובר, שבה נעשה שימוש בשיטות שונות כדי לאיים על יישובי הדרום. "לא נאפשר לחמאס או לכל גורם אחר לחזור לשיטות ההרגלה והאיומים על יישובי הדרום כפי שאירעו לפני ה-7 באוקטובר, ומי שיעשה כך - ישלם מחיר כבד", אמר.