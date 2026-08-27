וינטר מבהיר: "רק על נתניהו נמליץ"

יו"ר מפלגת עמך ישראל, תא"ל במיל' עופר וינטר, הבהיר כי מפלגתו תמליץ על ראש הממשלה בנימין נתניהו לראשות הממשלה. הדברים נאמרו לאחר שלדבריו הוא נשאל שוב ושוב אם הוא "עם ביבי או לא עם ביבי".

וינטר פתח בהתייחסות לתמיכה שמקבלת מפלגתו מאז יצאה לדרך. "אנחנו מקבלים תמיכה ואהדה אדירה - תודה רבה לעמך ישראל. ורק התחלנו", אמר.

בהמשך ביקש להבהיר את יחסו לנתניהו ואת מיקומה הפוליטי של מפלגתו, "אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל". מיד לאחר מכן הוסיף: "אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו ורק עליו נמליץ".

לצד התמיכה בנתניהו, וינטר הדגיש כי מפלגתו מתכוונת לשמור על עצמאותה. "לא נרקוד לפי החליל של אף אחד", הצהיר.

הוא התייחס גם לסוגיית גיוס החרדים והציג עמדה שלפיה שילובם בצבא יתקדם גם ללא הסכמת ההנהגה החרדית. "חרדים ישולבו בצה"ל, עם העסקנים החרדים או בלעדיהם", אמר.

בנוגע לרצועת עזה הצהיר וינטר כי מפלגתו תפעל לקידום הגירה מרצון. "תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק תהיה מנהלת הגירה מעזה", אמר.

וינטר הציג גם את תפיסתו ביחס למדיניות הביטחונית ואמר כי הוא מבקש לעבור ממדיניות של הכלה למדיניות של הכרעה. "תהיה כאן הכרעה ולא הכלה", הצהיר.

בסיום התייחס וינטר גם להסברה הישראלית וקרא לשינוי באופן שבו היא מתנהלת. "תהיה כאן הסברה אמיתית לטובת מדינת ישראל ולא רק משרד הסברה. מה שהיה לא יהיה", חתם.