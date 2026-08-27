השרים אליהו ווסרלאוף חנכו את המבנה המשוחזר של ישיבת עוז ואמונה

שר המורשת עמיחי אליהו ושר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף סיירו היום (חמישי) בישיבת עוז ואמונה בשכונת נווה שאנן שבדרום תל אביב.

במהלך הסיור השתתפו השרים בטקס הסרת הלוט מעל שלט ההקדשה של המבנה המשוחזר, שנבנה בשנת התרפ"ו (1926) והיה למבנה הראשון שהוקם בשכונה.

המבנה ההיסטורי, שעמד במשך שנים רבות נטוש ועזוב, שוקם וחודש מהיסוד בתמיכת והובלת משרד המורשת, אשר היה המשרד היחיד שהשקיע בישיבה.

גורמים המעורים בפרטים ציינו כי השר וסרלאוף סייע באופן פעיל בהקמת הישיבה וביסוסה בדרום תל אביב עוד מתחילת דרכה, ומלווה את פעילותה בשכונה לאורך השנים.

השר אליהו אמר במהלך הביקור: "משרד המורשת גאה להוביל את שיקום המבנה ההיסטורי הראשון של שכונת נווה שאנן - אבן פינה מרכזית בהתיישבות היהודית בתל אביב. המקום הזה, שעמד נטוש ועזוב במשך שנים, חוזר כעת לשקוק חיים מתוך רוח של תורה, ציונות ואהבת ישראל. הפיכת בית הכנסת ההיסטורי לבית מדרש תוסס היא התשובה הציונית והיהודית הנכונה לאתגרים החברתיים המורכבים שאיתם מתמודדים תושבי דרום תל אביב".

הוא הדגיש: "לא נפקיר את דרום העיר; נמשיך להשקיע בשימור נכסי המורשת שלנו, לחזק את הצביון היהודי ולהמשיך את המפעל האדיר שהחל הרב אחיעד אטינגר הי"ד, מתוך אמונה עמוקה שהאור והזהות היהודית הם המפתח לביטחון, ללכידות ולגאווה הלאומית של כולנו".

אביעד גזבר, מנכ"ל עוז ואמונה, אמר: "כל משרדי הממשלה הגיעו אבל המשרד היחיד שנרתם ועזר היה משרד המורשת ובית האולפנה שנבנה לפני מאה שנה שופץ ושוחזר ואנו מחדשים את המורשת המפוארת של דרום תל אביב".

ישיבת עוז ואמונה הוקמה בשנת 2018 על ידי הרב אחיעד אטינגר הי"ד, שנרצח בפיגוע הטרור באריאל בשנת 2019 כשהגן בגופו על אזרחים. הישיבה, הפועלת כיום תחת חסות מוסדות בני דוד, מונה כ-70 תלמידים ואברכים ופועלת לחיזוק הצביון היהודי, הביטחון ותחושת השייכות של תושבי שכונת נווה שאנן.

השר אליהו בישיבה צילום: דוברות