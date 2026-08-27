מיזם "פייק ריפורטר", העוסק במחקר ובמאבק בפעילות זדונית ברשתות החברתיות, טוען כי חשף רשת השפעה חדשה ומתואמת שפעלה בשבוע האחרון נגד יו"ר מפלגת עמך ישראל, תא"ל במיל' עופר וינטר.

על פי נתוני המיזם, ברשת השתתפו כ-90 חשבונות שפרסמו מאות מסרים נגד וינטר ברשת X.

לפי הבדיקה, פעילות הרשת החלה ב-19 באוגוסט, לאחר שהעיתונאי עמיאל ירחי פרסם סרטון "בקרוב" של וינטר, שבו נמסרו המועד והמיקום שבהם תוכננה הכרזתו על המפלגה החדשה. בין המגיבים לפרסום היו שישה חשבונות שזה היה הציוץ הראשון שפרסמו.

מאותו מועד, לטענת "פייק ריפורטר", התרחבה הפעילות באופן משמעותי. בסך הכול זוהו כ-90 משתמשים שפרסמו 327 ציוצים נגד וינטר, כאשר בשיא הפעילות פורסמו 234 ציוצים נגדו ביום אחד.

נתון נוסף שהציג המיזם נוגע לתזמון הפרסומים. לדבריו, 175 מהציוצים, יותר ממחצית מכלל הפרסומים שאותרו במסגרת הקמפיין, הופצו בתוך שעה אחת בלבד, יממה לאחר שווינטר הכריז על מפלגתו החדשה.

ב"פייק ריפורטר" טוענים כי מאפייני החשבונות מחזקים את החשד שמדובר בפעילות מתואמת. לפי המיזם, מרבית הפרופילים משתמשים בתמונות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית, מחזיקים במספר קטן של עוקבים ופרסמו מעט ציוצים. חלק מהחשבונות, כך נטען, עסקו מאז הקמתם כמעט אך ורק בפרסומים נגד וינטר.

גם תוכן הפרסומים, לפי הבדיקה, היה זהה או דומה מאוד בין החשבונות השונים. בין המסרים שחזרו ברשת היו טענות שלפיהן "וינטר מסוכן", כי הוא עשוי לחבור לאביגדור ליברמן ולנסות לפגוע בבצלאל סמוטריץ', וכי התמודדותו עלולה להסתיים בשריפת קולות בגוש הימין.

במיזם ציינו כי חלק מהמסרים דומים לטענות שעלו בקמפיין הפוליטי מהימין נגד התמודדותו הנפרדת של וינטר, ובהן החשש מאובדן קולות לימין והאפשרות שיחבור בהמשך לליברמן.

טענות נוספות שהופצו באמצעות החשבונות עסקו במימון מפלגתו של וינטר ובקשר לכאורה למחאת קפלן. "פייק ריפורטר" ציין עוד כי בבדיקתו התברר שחלק מהפרופילים שהשתתפו ברשת קידמו בעבר גם מסרים התומכים ביו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר.

במיזם הודיעו כי כלל החשבונות שזוהו כחלק מהרשת יועברו לדיווח לצורך הסרתם. אנשי "פייק ריפורטר" העריכו כי ככל שמערכת הבחירות תתקדם, יתרבו הניסיונות לבצע מניפולציות ברשת, להשפיע על השיח ולהפיץ מידע כוזב.