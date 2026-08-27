ימני ולא מתפלל לתמונה של ביבי 3 פעמים ביום

חבר הכנסת מתן כהנא התייחס בראיון בתוכנית "חזון אחרית הימים" לתקופתו כשר הדתות ולרפורמות שניסה לקדם, והעניק לעצמו ציונים על הישגיו בתחומי הכשרות והגיור. לדבריו, בתחום הגיור הוא כלל לא הצליח להשיג את היעדים שהציב לעצמו.

"על רפורמת הכשרות אני נותן לעצמי משהו בין 40 ל-50, והם הורידו את זה", אמר כהנא. כשהתייחס לניסיונותיו לקדם שינויים בתחום הגיור היה נחרץ יותר, "על הגיור אני נותן לעצמי בגדול אפס".

כהנא נשאל גם אם היה רוצה לשוב ולכהן כשר הדתות. לאחר שהשיב תחילה בשלילה, הבהיר, "אני מוכן לקחת את זה כתפקיד שני".

בהמשך הסביר כהנא כי כיום הוא שואף לקבל אחריות על משרד גדול יותר. "משרד הדתות זה משרד קטן. אני כבר פוליטיקאי יותר ותיק ממה שהייתי פעם. אני אשמח למשרדים יותר גדולים", אמר.

הדברים נאמרו במסגרת שיחה אישית עם יואל חשין, שבה התייחס כהנא גם לדרכו מסיירת מטכ"ל וקורס טיס אל הפוליטיקה הישראלית. במהלך הראיון הוא עסק גם ביחסו לציבור החילוני, למפלגות החרדיות ולקריאה לשילוב בנטל.