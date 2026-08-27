נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הורה היום (חמישי) לאחד את הדיון בשתי העתירות הנדונות בבג"ץ בעניין חוק הכשרות. לצד העתירות למתן צו על תנאי הוגשו גם בקשות למתן צו ביניים.

ההחלטה נוגעת לעתירה שהגישו אליעזר יקירביץ ופרופ' מנחם בן ששון ולעתירה שהגישה צהר פיקוח מזון בע"מ.

העתירות הוגשו נגד הכנסת, השר לשירותי דת והרבנות הראשית לישראל, ובעתירה הראשונה גם נגד היועצת המשפטית לממשלה.

בהחלטתו הסביר עמית את איחוד ההליכים וכתב, "בשים לב לטיב הסוגיות שעל הפרק, מצאתי להורות על איחוד הדיון בעתירות". באשר להמשך הדיון הוסיף, "בשלב זה לא מצאתי לתת הוראות נוספות".

במקביל, הנשיא עמית התיר לצהר פיקוח מזון להגיש עד 9 בספטמבר תגובה לתשובות שהוגשו לבקשתה למתן צו ביניים. בכך יימשך הטיפול בבקשה במסגרת ההליך המאוחד.

עמית ציין עוד כי רשם לפניו את האמור בתשובת המשיבים. הוא הוסיף כי ככל שיחול שינוי במצב הדברים, חזקה על המשיבים כי יגישו הודעה מתאימה לבית המשפט.

בהתאם לבקשת המשיבים, התגובות המקדמיות מטעם כלל המשיבים לעתירות יוגשו עד 20 באוקטובר.