אלחנן גלט בדרישה משר החינוך ופקידי משרד האוצר

פחות משבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים ניצבת מערכת החינוך הממלכתית-דתית בפני אחת הסוגיות הרגישות והמשמעותיות ביותר בשנים האחרונות.

ברקע עומדת עתירה לבג"ץ, העוסקת בתקציבי החמ"ד, שעלולה להשפיע באופן ישיר על פעילותם של הישיבות, האולפנות ובתי הספר הממלכתיים-דתיים ברחבי הארץ.

בריאיון לערוץ 7 הזהיר מנכ"ל ישיבות ואולפנות בני עקיבא, אלחנן גלט, מפורום החינוך הדתי, כי מדובר באיום ממשי על מערכת החינוך הדתית. "זהו סיכון אמיתי", אמר, "אבל בחודש אלול אנחנו מאמינים שכל איום הוא גם הזדמנות".

לדבריו, במשך שנים מועברים למוסדות החמ"ד תקציבים בהיקף של מאות מיליוני שקלים באמצעות מנגנון שאינו מוסדר באופן קבוע. בכל שנה, כך הוא מתאר, הכספים מתעכבים בשל הליכים משפטיים או בירוקרטיים, ורק לאחר מאבקים משתחררים. השנה, לדבריו, המצב חמור במיוחד, לאחר שבג"ץ עיכב חלק מהתקציבים, עד כדי חשש ממשי ליכולת לפתוח את שנת הלימודים כסדרה.

גלט מסביר כי אין מדובר בדרישה לתוספת תקציבית, אלא להסדרת התקציב הקיים. "הכסף כבר קיים", הוא אומר, "אבל הוא חייב לעבור לבסיס התקציב ולא להמשיך להיות תלוי בהחלטות קואליציוניות או בעיכובים חוזרים ונשנים". לדבריו, הסדרה כזו תאפשר גם לתת מענה לגידול המתמשך במספר תלמידי החמ"ד ובפתיחת מוסדות חדשים ברחבי הארץ.

בלב העתירה עומדת טענת השוויון, שלפיה אין הצדקה להעניק לחינוך הממלכתי-דתי תוספות תקציביות שאינן ניתנות לבתי הספר הממלכתיים. גלט דוחה את הטענה מכל וכל. לדבריו, התוספת התקציבית אינה נועדה ללימודי הליבה, הנלמדים באופן זהה בכל מערכת החינוך, אלא למאפיינים הייחודיים של החמ"ד: שעות קודש, תפילה, חיזוק הזהות היהודית, פעילות ערכית, וכן הפעלת מוסדות קטנים בפריפריה והחזקת מסגרות נפרדות לבנים ולבנות בהתאם לאופיו של החינוך הממלכתי-דתי.

"השוויון אינו מחיקה", הוא מדגיש. "התקציבים האלה הם שמאפשרים את התוספת הערכית והיהודית שמאפיינת את החמ"ד. זו לא פריבילגיה - זו מהות המסלול". לדבריו, משמעות קבלת העתירה עלולה להיות ביטול התקציבים הייעודיים ופגיעה בייחודו של החינוך הממלכתי-דתי.

לצד האזהרה, גלט רואה במשבר גם הזדמנות נדירה. הוא קורא לשר החינוך, יואב קיש, לנצל את התקופה שלאחר הפריימריז ולהוביל מהלך שיסדיר באופן קבוע את תקציבי החמ"ד.

"שר החינוך יכול להירשם בהיסטוריה כמי שסיים את הסאגה הזאת אחת ולתמיד", אמר. "הגיע הזמן להעביר את התקציבים לבסיס התקציב, כך שלא יהיו תלויים בכל שנה בעתירות, בעיכובים ובמאבקים מיותרים".

גלט פנה גם להורי תלמידי החמ"ד שלא לעמוד מנגד. "תהיו אופטימיים, אבל אל תהיו אדישים", אמר. "זה הזמן להתעניין, לשאול שאלות ולהבין שמדובר במאבק על דמותה של מערכת החינוך הממלכתית-דתית ועל היכולת שלה להמשיך להעניק חינוך יהודי, ציוני וערכי לדור הבא".

לדבריו, דווקא ערב פתיחת שנת הלימודים ובפתח חודש אלול, ההכרעה שתתקבל עשויה לעצב את עתידו של החמ"ד לשנים רבות. "יש כאן הזדמנות היסטורית", הוא מסכם, "להפסיק את חוסר הוודאות, להסדיר את התקצוב באופן קבוע ולחזק את מערכת החינוך הממלכתית-דתית לדורות".