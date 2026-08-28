משטרת ישראל נערכת למזג האוויר הגשום הצפוי החל ממוצאי שבת ועד יום ראשון, ומזהירה מפני גשמים מקומיים חזקים והצפות.

על פי הודעת המשטרה, הגשמים צפויים בעיקר בצפון הארץ, בחוף ובשפלה, וקיים סיכוי להצפות מקומיות בעיקר בקרבת החוף.

שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים ובצירים הראשיים במטרה לסייע למשתמשי הדרך ולשמור על בטיחות הציבור. במשטרה הודיעו כי עדכונים על חסימות כבישים ושיבושי תנועה בעקבות מזג האוויר יפורסמו בהתאם להתפתחויות.

החזאי ליאור סודרי צופה כי במהלך יום שישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עם זאת, עדיין יהיה חם מעט מהרגיל והביל במישור החוף.

בשבת צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, ובשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרי הצפון. במהלך הלילה צפויים להתחיל גשמים בצפון הארץ ובמרכז, ייתכנו סופות רעמים וקיים חשש להצפות בערי מישור החוף.

ביום ראשון יימשך מזג האוויר המעונן חלקית, ובשעות הבוקר והצהריים עדיין צפוי גשם מקומי. קיים חשש לשיטפונות במזרח הארץ, לצד ירידה נוספת בטמפרטורות, שיהיו מעט נמוכות מהממוצע בעיקר בהרים.

במשטרה קוראים לציבור להימנע מהגעה למקומות שבהם קיים חשש לפגעי מזג האוויר ולהתעדכן בתחזיות. בין היתר מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ובאזורי שיטפונות, ולפנות לגורמים המוסמכים לקבלת מידע עדכני לפני יציאה לטיול בשטח.

עוד הדגישו במשטרה כי אין לחצות באמצעות כלי רכב כבישים מוצפים, ערוצי מים, שלוליות או בורות מים, ואין להתקרב אליהם. במשטרה הזהירו כי באזורים אלה קיימות סכנות של נפילה, היסחפות וטביעה.

מידע על שינויים בהסדרי התנועה ניתן לקבל במוקד המידע הארצי של המשטרה שמספרו 110, בצ'אט בוט ובערוץ הטלגרם של אגף התנועה. באירוע חריג המצריך התערבות משטרתית מיידית יש לפנות למוקד 100.

ביום שני צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו קרובות לממוצע לעונה, לצד שמיים מעוננים חלקית. ביום שלישי צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות רגילות לעונה.