שורד השבי אלקנה בוחבוט ורעייתו רבקה הביאו הבוקר (שישי) לעולם בת, אחות קטנה לבנם הבכור ראם, פחות משנה אחרי שחזר מהשבי.

בוחבוט פרסם תמונה משותפת עם רעייתו והתינוקת וכתב לצדה את הפרק "מזמור לתודה".

הלידה מגיעה לאחר שבחודש אפריל בישרו בני הזוג כי הם מצפים לילד נוסף. רבקה כתבה אז, "הסיפור שלנו עוד לא נגמר, הוא ממשיך לגדול".

בוחבוט, ממפיקי מסיבת הנובה, שוחרר באוקטובר האחרון לאחר 738 ימים בשבי חמאס. לאורך תקופת השבי פעלו בני משפחתו למען שחרורו, ובהם רעייתו רבקה ואמו רוחמה.

כשלושה שבועות לפני ההודעה על ההיריון ציינה רבקה את יום הולדתו של אלקנה וכתבה על החיים המשותפים לאחר שובו מהשבי. "לפעמים אני חושבת שהאהבה שלנו, אחרי כל מה שעברנו, כבר לא תמימה, היא אמיצה. זו אהבה שמכירה פחד, היעדר, חוסר ודאות… ובכל זאת בוחרת להישאר", כתבה.

בהמשך דבריה התייחסה לתהליך שעוברת המשפחה מאז חזרתו של אלקנה. "אין לנו את כל התשובות, אבל יש לנו משהו חשוב יותר: זמן. זמן לבנות מחדש, להחלים, לצחוק שוב בלי אשמה, ללמוד מי אנחנו עכשיו", כתבה.