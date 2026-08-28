פרופסור ישראל אומן קורא לאיחוד בימין

פרופ' ישראל אומן, חתן פרס נובל לכלכלה ומומחה לתורת המשחקים, קורא למפלגות הימין להתאחד לקראת הבחירות ומזהיר מפני אובדן קולות בשל ריבוי רשימות.

בסרטון שפרסמה תנועת המילואימניקים "דור הניצחון" קרא אומן למפלגות שאינן מתאחדות עם אחרות לשקול לפרוש מהמרוץ.

אומן פתח את דבריו בהסבר מתחום תורת המשחקים: "​בתורת המשחקים אחד המצבים הטרגיים והמוכרים ביותר מתרחש כאשר כל שחקן פועל באנוכיות ומתעקש רק על האינטרס הצר שלו. התוצאה הסופית היא מצב שבו כלל הקבוצה וגם השחקנים עצמם מפסידים הכל".

לדבריו, אחוז החסימה הופך את פיצול הכוחות למסוכן במיוחד: "במערכת פוליטית שבה קיים אחוז חסימה גבוה, המתמטיקה ברורה ואכזרית. חוסר נכונות לשתף פעולה ופיצול כוחות אינם רק טעות אסטרטגית אלא חוסר רציונליות מוחלט. סירוב לאחדות עלול לגזור על כל מתמודד בנפרד ועל כל המחנה כולו תבוסה ודאית".

בהמשך השווה אומן בין מערכת הבחירות הנוכחית לבחירות 1992: "אנחנו עומדים בפני אחת ממערכות הבחירות הגורליות בתולדות מדינת ישראל. הסכנה הגדולה ביותר למחנה הלאומי אינה מגיעה מהשמאל אלא דווקא מתוכנו פנימה. בשנת 1992 שילם הימין את מחיר הפיצול. עשרות אלפי קולות אבדו והתוצאה הייתה ממשלת אוסלו. 34 שנים עברו מאז ושוב עומדים מול אותה איוולת. עוד מפלגה, עוד רשימה ועוד דמות ציבורית שמאמינה שהפעם זה יהיה אחרת".

אומן הזהיר כי לדבריו, אם מפלגות הימין יתמודדו בנפרד, יותר מ-100 אלף קולות עלולים שלא להיספר בחלוקת המנדטים: "אנחנו עלולים לקבל שוב ממשלת בלהות של ויתורים ונסיגות. אנחנו פסע מחזרה על אסון אוסלו. אסור שזה יקרה, לא אחרי 7 באוקטובר ולא אחרי המחיר ששילמו לוחמי צה"ל, ולא אחרי כל ההישגים שהשגנו מול האויב, הישגים שעלולים להיעלם בין רגע תחת ממשל שמאל ערבי".

בהמשך פנה אומן ישירות לכמה מהשמות המתמודדים או שוקלים להתמודד בבחירות: "משה פייגלין, גלעד ארדן, בצלאל סמוטריץ', עופר וינטר וכל מפלגה ימנית שמאמינה שאחוז החסימה בהישג ידה. אם מדינת ישראל חשובה לכם יותר מהכיסא ומהאגו - תתאחדו".

אומן הוסיף כי מי שאינם מסוגלים להגיע לחיבור פוליטי צריכים, לשיטתו, לפרוש מהמרוץ: "אם אינכם מסוגלים להתאחד או להצטרף למפלגה גדולה וקיימת, תפרשו. אתם מסכנים את כולנו".

בסיום קרא אומן לציבור לחתום על עצומה שמקדמת תנועת "דור הניצחון", בדרישה לאיחודים במחנה הימין. "תנו לנו את הכוח לדרוש מראשי מפלגות הימין החדשות - תתאחדו או תפרשו. אם לא, האסון הבא יהיה עליכם ועל כולנו", חתם.