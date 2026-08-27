ראש העיר מהליכוד שמתגייס למען סמוטריץ'

ראש עיריית מעלה אדומים, גיא יפרח, הצהיר הערב (חמישי) במהלך ישיבת מועצת העיר כי יפעל לחיזוק מפלגת הציונות הדתית בראשות השר בצלאל סמוטריץ' בבחירות הקרובות. זאת, אף שלדבריו הוא איש ליכוד ותיק.

יפרח הסביר את החלטתו בפעילותו של סמוטריץ' למען מעלה אדומים ואמר כי מבחינתו מדובר בהכרת תודה. "מאז שאני זוכר את עצמי אני איש ליכוד. לכאורה, רגע לפני בחירות אני צריך לעמוד עכשיו ולהקים את המטה של הליכוד ולהגיד לתושבי מעלה אדומים להצביע מחל", אמר.

"זו פעם ראשונה שזה קורה לי, אבל אני אומר שזה להיות כפוי טובה ולעשות שקר בנפשך אם אתה ממעלה אדומים ולא מכיר תודה ענקית לבצלאל שיושב פה לימיני", הוסיף ראש העיר.

יפרח הודיע כי בכוונתו לפעול באופן מעשי למען מפלגתו של סמוטריץ': "לקחתי על עצמי משימה - לעזור לציונות הדתית בכוחותיי המקומיים, ואם אני אצליח גם מעבר לזה להצליח בבחירות האלה".

בהמשך התייחס לחשיבות שהוא מייחס לכוחה של המפלגה לאחר הבחירות: "זה יהיה אבסורד גדול אם הציונות הדתית לא תהיה חזקה. בכל מקרה היא תהיה, ועכשיו השאלה אם היא תהיה חזקה ממש, או שהיא תהיה חצי כוח. וזה תפקיד של האנשים שיושבים פה".

סמוטריץ' הודה ליפרח על דבריו ושיבח את שיתוף הפעולה ביניהם: "ראש העיר עושה ימים כלילות למען העיר ותושביה. יחד איתו בשיתוף פעולה מלא הבאנו לעיר בשורות שלא היו כמותן עשרות שנים, בבנייה בE1, בכביש מרקם החיים, בהטבות המס ועוד".

שר האוצר הוסיף, "אני מודה לראש העיר על דברי החיזוק החמים ומאחל לו שימשיך להוביל את העיר לעוד שנים רבות".