אימפריה איטלקית, קבוצת פאר הולנדית, יריבה טורקית ונציגות מהליגות הטובות בעולם - הליגה האנגלית והספרדית, כל אלה ועוד אלו היריבות אותן תפגוש אלופת המדינה בכדורגל, הפועל באר שבע במסגרת שלב הליגה של מפעל הכדורגל השני בחשיבותו באירופה - הליגה האירופית.

כך נקבע בהגרלה שהתקיימה ביום שישי האחרון.

הערב (מוצאי שבת) פורסם לוח המשחקים של האדומים מבירת הנגב.

יריבתה הראשונה של באר שבע בשלב הליגה תהיה דינמו זאגרב הקרואטית, אותה תפגוש ב-16 בפסטמבר. ב-2018/19 הנחילה זאגרב לבאר שבע תבוסה קשה בתוצאה 0:5 במסגרת מוקדמות ליגת האלופות, אך הפעם תהיה מעט שונה כשבמדיה בולט רק חלוץ הנבחרת המקומית - דיון בליו בן ה-24.

ב-15 באוקטובר תתארח אצל אלקמאר ההולנדית במדיה משחק ווסלי פטאצ'י הברזילאי, שחקנה של מכבי ת"א לשעבר ושבוע לאחר מכן תשחק בחוץ נגד סן ז'ילואז' הבלגית, קבוצתו לשעבר של ענאן חלאיילי הכישרון הישראלי המבטיח.

אחרי שתקווה לנצח את אופי כרתים הקפריסאית עליה היא עדיפה, תשחק באר שבע מול בשיקטאש הטורקית במקום מחוץ לטורקיה, זאת בשל היחסים הרעים בין המדינות.

ב-10 בדצמבר תצטרף באר שבע למכבי חיפה ומכבי ת"א כשתארח את האימפריה האיטלקית יובנטוס.

"הגברת הזקנה" סיימה את העונה האחרונה בליגת העל האיטלקית במקום ה-6, אך ביצעה מהפכה של ממש בסגל בקיץ הנוכחי.

עם לוצ'אנו ספאלטי האגדי על הקווים, קולו מואני שהגיע מאלופת אירופה פ.ס.ז', הכישרון הגדול קרים אלאיבגוביץ' ועוד, הוציאה יובנטוס סך הכל בקיץ הנוכחי 158 מיליון יורו על רכש. לבאר שבע לא צפוי להיות קל - האם תצליח כמו מכבי חיפה בעונת 2022 ותנצח את קבוצת הפאר האיטלקית?

ב-28 בינואר תתארח באר שבע אצל נציגת הליגה האנגלית, בורנמות' שתשתתף לראשונה בהיסטוריה שלה במסגרת אירופית.

לא לפני שתשחק מול סלטה ויגו, קבוצת הפאר הספרדית לשעבר שאת העונה שעברה סיימה במקום ה-6 בליגה הספרדית הקשה. בעונה שעברה נעצרה סלטה ברבע גמר הליגה האירופית ובעונה לפני כן, נעצרה רק בחצי הגמר.