הרב יצחק יוסף תקף בחריפות את הרב דב ליאור, במסגרת דברים שבהם התייחס לעלייה להר הבית. לדבריו, גדולי תורה רבים התנגדו לעלייה להר.

"כל גדולי הדור אמרו לא להיכנס להר הבית. איזו חוצפה זו", אמר הרב יוסף, והוסיף כי דיבר כמה פעמים על כך שבן גביר עולה להר הבית.

הרב יוסף מנה שורה של רבנים שלדבריו התנגדו לעלייה, ובהם הסטייפלר, הרב שך, הרב יוסף שלום אלישיב, הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב עובדיה יוסף, הרב בן ציון אבא שאול ורבי משה פיינשטיין.

בהמשך התייחס לבן גביר ולרבו הרב דב ליאור ואמר, "מה הכוח של הרב שלך? איזה רב יש לו? הרב שלו מחברון, אני מכיר את הספרים שלו, הוא לא מגיע לקרסוליים של כל הרבנים שאמרתי. עם כל הכבוד".

הרב יוסף הוסיף, "אסור להיות תמימים", וציטט את החזון איש בדבר הצורך לדעת מיהם "גדולי התורה האמיתיים". לאחר מכן אמר, "מה אתה מדבר ככה על רבנים ליגה ב' וליגה ג'? שאנשים לא ידברו, רבנים יכולים לדבר".

בהמשך שב הרב יוסף על הביקורת כלפי הרבנים המתירים עלייה להר הבית. לדבריו, "כל הרבנים שמתירים לא מגיעים לקרסוליים של כל של כל גדולי הדור שאסרו, ואלו בחוצפתם".