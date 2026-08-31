הרב יעקב אריאל, מבכירי רבני הציונות הדתית, יוצא להגנתו של הרב דב ליאור בעקבות הדברים החריפים שנאמרו נגדו בימים האחרונים מצידו של הרב יצחק יוסף.

בשיחה עם ערוץ 7 הדגיש הרב אריאל כי גם מחלוקת הלכתית אינה יכולה לגרוע ממעמדו התורני של הרב ליאור.

"זה כואב כל פעם לראות את זה מחדש. הרב דב ליאור הוא אחד מגדולי התורה שבדור", אמר הרב אריאל. "תלמיד חכם עצום, בקיא בכל התורה כולה".

לדברי הרב אריאל, הרב ליאור היה ראוי להתמנות לדיין, אך לאורך השנים התמקד בעולם הרבנות. "הוא היה אמור להתמנות לדיין. הוא תלמיד חכם עצום, מגדולי התורה שבדור", הדגיש.

הרב אריאל התייחס גם למחלוקת ההלכתית בינו לבין הרב ליאור בסוגיית העלייה להר הבית. "אני לא נכנס לשאלה של העלייה להר הבית, כי יש לנו מחלוקת. דעתו כך, דעתי אחרת", אמר.

עם זאת, הרב הבהיר כי המחלוקת אינה מצדיקה לדבריו פגיעה במעמדו של הרב ליאור. "אבל למחוק את גדלותו? להגיד שהוא לא מגיע לקרסוליים של מישהו? הוא לא מגיע לקרסוליים של אף אחד? הוא ראש בין הראשים".

הרב אריאל סיפר כי היכרותו האישית עם הרב ליאור נמשכת כבר שבעה עשורים. "אני מכיר אותו אישית. 70 שנה אני מכיר אותו. שקדן עצום, בקיא עצום, בעל זיכרון נפלא, מסודר", סיפר.

"הוא יודע להגיד לך כל דבר לפי שיטות הראשונים שלמד. ידען גדול, ראש פתוח וסברה ישרה", הוסיף הרב אריאל. לדבריו, "הרב צבי יהודה רצה שהוא יהיה הרב של ירושלים".

בהמשך הדגיש הרב אריאל כי מחלוקות בין פוסקים הן חלק מעולם התורה. "כמו כל דבר בתורה, יש מחלוקת. יש מחלוקת בין הפוסקים", אמר.

הרב ציין כי גם הוא אינו מקבל כל עמדה הלכתית של הרב ליאור. "אנחנו מכבדים קודם כול. יש לנו מחלוקות. אני לא מקבל כל דעה, יש לי דעות אחרות", אמר, והדגיש: "אבל חס ושלום לפגוע בכבודו של תלמיד חכם גדול".