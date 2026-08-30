נשיאות והנהלת ארגון רבני 'תורת הארץ הטובה' יצאו בגילוי דעת תחת הכותרת "מחאה על כבודו של גאון", שבו הם תוקפים בחריפות את הפגיעה במעמדו ובכבודו של הרב דב ליאור - לאחר המתקפה של הרב הראשי לשעבר, הרב יצחק יוסף נגדו.

על מכתב המחאה חתומים הרב יעקב אריאל, הרב איסר קלונסקי והרב דוד חי הכהן, לצד חברי ההנהלה הרב איתן איזמן, הרב שמואל אליהו והרב יוסף ארציאל.

בפתח מכתבם מביעים הרבנים כאב עמוק ומפנים למקורות חז"ל: "השומע בביזיון תלמידי חכמים ושותק נענש, כדברי ר' אלעזר בר' שמעון בגמרא. וידועים דברי חז"ל על המבזה תלמיד חכם".

בהמשך הדברים עומדים החותמים על שיעור קומתו התורני של הרב ליאור ומבהירים: "הגאון הפוסק הרב דב ליאור שליט"א אינו צריך חיזוק, הסכמה או אישור על גדלותו בתורה. כבר העידו עליו גדולים על גדלותו, על צניעותו ועל מידותיו הטובות".

הרבנים הוסיפו ביקורת נוקבת על עצם העיתוי והמסגרת שבה נאמרו הדברים: "צר לנו מאוד על הדברים שנאמרו בפני קהל רב, דווקא לפני הימים הנוראים, בזמן שכולם נזהרים בכל דיבור ומעשה".

את חתימת פנייתם מדגישים בכירי הציונות הדתית כי המחאה עוסקת אך ורק בשמירה על כבוד התורה, ללא קשר לעמדות השונות בנושא העלייה להר הבית: "אנו חותמים דברינו בצער, מבלי שניכנס לשאלה האם מותר או אסור להיכנס להר הבית".

הרב יוסף תקף בחריפות את הרב דב ליאור, במסגרת דברים שבהם התייחס לעלייה להר הבית.

"כל גדולי הדור אמרו לא להיכנס להר הבית. איזו חוצפה זו", אמר הרב יוסף, והוסיף כי דיבר כמה פעמים על כך שבן גביר עולה להר הבית. הוא מנה שורה של רבנים שלדבריו התנגדו לעלייה, ובהם הסטייפלר, הרב שך, הרב יוסף שלום אלישיב, הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב עובדיה יוסף, הרב בן ציון אבא שאול ורבי משה פיינשטיין.

בהמשך התייחס לבן גביר ולרבו הרב דב ליאור ואמר, "מה הכוח של הרב שלך? איזה רב יש לו? הרב שלו מחברון, אני מכיר את הספרים שלו, הוא לא מגיע לקרסוליים של כל הרבנים שאמרתי. עם כל הכבוד".

הרב יוסף הוסיף, "אסור להיות תמימים", וציטט את החזון איש בדבר הצורך לדעת מיהם "גדולי התורה האמיתיים". לאחר מכן אמר, "מה אתה מדבר ככה על רבנים ליגה ב' וליגה ג'? שאנשים לא ידברו, רבנים יכולים לדבר".

בהמשך שב הרב יוסף על הביקורת כלפי הרבנים המתירים עלייה להר הבית. לדבריו, "כל הרבנים שמתירים לא מגיעים לקרסוליים של כל גדולי הדור שאסרו, ואלו בחוצפתם".