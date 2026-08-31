כנס ההיכרויות "עת לאהוב" חוזר לירושלים בכ"ו באלול (8.9) במתכונת חדשה: הפעם בפורמט בוטיק המוגבל ל-300 משתתפים בלבד. את הכנס יקיימו פרויקט 252 והקריה האקדמית אונו בקמפוס תלפיות בירושלים, עבור מחפשי זוגיות מהמגזר הדתי-לאומי בגילאי 20 עד 35.

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"באירועים הגדולים גילינו עד כמה יש ביקוש עצום למקום שמאפשר גם להכיר וגם לקבל כלים מעשיים בדרך לזוגיות", מספר צוריאל גביזון, מייסד פרויקט 252. "הפעם רצינו לקחת את כל מה שעבד בכנסים הגדולים ולבנות אירוע שבו פחות הולכים לאיבוד בתוך קהל ענק, ויש יותר הזדמנויות אמיתיות לפגוש, לדבר ולהכיר בגובה העיניים".

הכנס ייפתח בשעות אחר הצהריים ויכלול מסלולים מקבילים לאורך כל אחר הצהריים והערב: הרצאות, סדנאות, ספידייטים ומרחב שיחה חופשי. כל משתתף יוכל לבחור בעצמו את המסלול ואת האופן שבו הוא רוצה להכיר אנשים חדשים באותו הערב, בלי להתחייב למתכונת אחת קבועה.

לצד המפגשים הפרונטליים תפעל במקום אפליקציית ההיכרויות הייעודית של פרויקט 252, בזמן אמת. האפליקציה תאפשר לכל משתתף ומשתתפת לראות מי נוכח באירוע, לסמן עניין הדדי, ולהמשיך את השיחה בנוחות גם מחוץ לסבבי הספידייט המתוכננים מראש.

כנס עת לאהוב - בקריה האקדמית אונו צילום: פרויקט 252

"הרעיון הוא לא להסתמך על דרך אחת בלבד להיכרות", מסבירים בפרויקט 252. "יש מי שמרגיש הכי טבעי בספידייט, יש מי שיעדיף לגשת לשיחה שקטה בסיום הרצאה, ויש מי שדווקא קל לו יותר לשבור את הקרח דרך האפליקציה. ככל שיוצרים יותר נקודות מפגש מגוונות, כך גדל הסיכוי שחיבור אמיתי ומשמעותי אכן יתרחש".

לצד ההיכרויות עצמן, תשתתף בכנס שורה ארוכה של מרצים ואנשי מקצוע: הרב יוני לביא, יעל אמיתי, רוניתה אברהמוף שפירא, הרב דני לביא, פנינה פרייליך, משה שרון ושלמה שיבר. ההרצאות והסדנאות שלהם יעסקו באתגרים מרכזיים בעולם הדייטים והזוגיות, בהם זיהוי חסמים רגשיים, שיפור התקשורת הבינאישית, התמודדות עם ספקות והדרך לבניית קשר בר-קיימא, מתוך ניסיון של ליווי אלפי רווקים ורווקות.

בין הפעילויות השונות יוכלו המשתתפים לשבת במתחמי ישיבה מעוצבים ולאכול מדוכני אוכל בשרי ופרווה, ללא עלות נוספת, לפני שהם חוזרים למסלול הבא שבחרו. את הערב יסגור הזמר אמיר מויאל, שיופיע במופע מרכזי.

כנס "עת לאהוב" יתקיים ביום שלישי, כ"ו באלול, ה-8 בספטמבר, בקמפוס תלפיות של הקריה האקדמית אונו בירושלים, עבור רווקים ורווקות בגילאי 20 עד 35. מספר המקומות מוגבל ל-300 נרשמים בלבד.

לפרטים מלאים והרשמה לכנס לחצו כאן >>