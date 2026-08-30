רופא נאשם שנמלט מהמשטרה במרדף בצפון - נשק M16 אותר בתיק שהושלך

כתב אישום הוגש נגד תושב רהט בן 29, שסיים לאחרונה מבחני רפואה, לאחר שעל פי המשטרה ניסה להימלט משוטרים בכביש 77 בצפון ופגע בניידת משטרה.

בתום החקירה נתפס גם נשק מסוג M16, שלדברי המשטרה תאם לחלקים נוספים שאותרו ברכבו של הנאשם.

האירוע התרחש ב-10 באוגוסט בשעות הערב, במהלך פעילות של שוטרי המחוז הצפוני בכביש 77 סמוך למחלף בית רימון. השוטרים סימנו לרכב, שלדבריהם ביצע עבירת תנועה, לעצור לבדיקה.

לפי המשטרה, כשהכוחות ניסו לעצור את הרכב החל הנהג להימלט והתפתח מרדף שנמשך כמה קילומטרים. במהלך המרדף ביצעו השוטרים ירי מדויק לעבר גלגלי הרכב, והנהג נעצר לאחר שפגע בניידת שחסמה את דרכו.

במהלך מנוסתו של הנהג זיהו השוטרים כי תיק הושלך מהרכב. הכוחות הגיעו אל התיק ואיתרו בתוכו אמצעי לחימה שונים, ובמכוניתו של הנאשם נמצאו ממצאים נוספים.

זמן קצר לאחר מכן התקבל במשטרה דיווח מנהגת שנסעה בכביש וסיפרה כי במהלך נסיעתה עלתה על תיק. כשהגיעה לביתה הבחינה כי התיק נגרר מתחת לרכבה והזעיקה את המשטרה.

שוטרים שהגיעו למקום בדקו את התיק ומצאו בתוכו נשק מסוג M16. במשטרה מסרו כי הנשק תאם לחלקים הנוספים שאותרו ברכבו של הנאשם.

החשוד נעצר ונחקר בידי שוטרי המחוז הצפוני. בתום החקירה הגישה נגדו הפרקליטות כתב אישום ובקשה להורות על מעצרו עד תום ההליכים.

במשטרה ציינו כי מתחילת השנה נתפסו על ידי שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב יותר מ-610 אמצעי לחימה קטלניים בגזרת המחוז. במשטרה מסרו כי הפעילות לאיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים נמשכת.