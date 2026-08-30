שר החינוך יואב קיש וראש מועצת שומרון יוסי דגן חנכו הבוקר (ראשון) את גני הילדים החדשים ביישובים גנים וכדים שבצפון השומרון, לקראת פתיחת שנת הלימודים.

יותר מ-40 ילדים צפויים לפתוח את השנה בגנים החדשים, שאליהם הגיעו הבוקר גם הורים ומשפחות מהיישובים.

גנים וכדים נעקרו לפני 21 שנה במסגרת תוכנית ההתנתקות, ובקיץ האחרון שבו אליהם עשרות משפחות והקימו אותם מחדש. פתיחת גני הילדים מגיעה לאחר המאבק לביטול חוק ההתנתקות ולחזרה ליישובי צפון השומרון.

היסטוריה: גני הילדים בגנים וכדים נפתחו מחדש

אל שני היישובים הגיעו קיש ודגן יחד עם אנשי משרד החינוך וצוות המועצה. בין המשתתפים היו סמנכ"ל משרד החינוך יגאל צרפתי, מנהלת המחוז אלה מוזס, מפקחת מחוז מרכז של החמ"ד אורלי בטיטו, המפקחת הארצית על הגנים של החמ"ד ורד נוישטטר, מנכ"ל המועצה חיים מרגוליס ומנהלת אגף החינוך במועצה טל נבוני.

הקמת גנים וכדים מחדש נעשתה כחלק מ"תוכנית ההתחברות" שמוביל דגן יחד עם תנועת "אמנה", הכוללת הקמת 19 יישובים במרחב צפון השומרון, ובמסגרת תוכנית "מיליון בשומרון".

הקמת היישובים התאפשרה לאחר החלטת הקבינט להסדרתם, בהובלת שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

דגן אמר בטקס, "אין מרגש מזה. במקום שבו הרסו בתים ועקרו משפחות, ילדים פותחים היום את שנת הלימודים בגני ילדים חדשים. זו התשובה הציונית האמיתית לגירוש. חזרנו לגנים ולכדים כדי לבנות, לצמוח ולהישאר לנצח".

הוא הוסיף: "אני מודה לשר החינוך יואב קיש על השותפות ועל ההגעה לכאן ביום ההיסטורי הזה. לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ', נקים כאן קהילות גדולות, בתי ספר ומוסדות חינוך. התשובה לעקירה היא ילדים, חינוך וחיים".

השר קיש אמר: "החזרה לצפון השומרון היא משימה לאומית, ומערכת החינוך גאה להיות חלק ממנה. חנוכת גני הילדים בגנים ובכדים היא הרבה מעבר לפתיחת מוסד חינוכי, היא סמל לחזרת ההתיישבות היהודית למקום ולתיקון עוול היסטורי".

הוא הוסיף: "אחרי שהחזרנו את מערכת החינוך לחומש ולשא-נור, היום אנחנו ממשיכים גם בגנים ובכדים. במקום שממנו נעקרו משפחות יהודיות, אנחנו חוזרים לבנות, לחנך ולגדל את הדור הבא. מערכת החינוך תהיה שותפה מלאה בחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון. בכל מקום שבו תצמח התיישבות נהיה שם עם מערכת חינוך איכותית כדי לבנות קהילה חזקה ולהבטיח את עתידה. אני מודה לחברי, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, ולצוותי החינוך המקומיים על ההשקעה, המסירות והעשייה למען חיזוק ההתיישבות וחינוך דור העתיד".

הודיה חניה, גננת ביישוב כדים, תיארה את פתיחת הגן, "לראות גן ילדים שנפתח ביישוב שנבנה מחדש, אחרי שנים של ציפייה, זה רגע של הודיה גדולה לקב"ה והתרגשות שקשה לתאר במילים. הנוכחות של השר בצעד הראשון הזה של המשפחות החלוצות מחממת את הלב ונותנת המון כוח. הצוות ואני פשוט מחכים לעטוף את הילדים בחום ובאהבה, ולמלא את המקום הזה בחיים, ובהרבה שמחה וכיף בין כל הילדים המתוקים".

מוריה מסלטי, אם לחמישה שבנה יהודה החל הבוקר את שנת הלימודים ביישוב המתחדש גנים, סיפרה, "אנחנו מאוד מאוד מתרגשים שנפתח היום הגן החדש ביישוב המתחדש גנים. אנחנו מרגישים שאנחנו ממש עושים פה היסטוריה ומחזירים את החיים לגנים אחרי 21 שנים שלא היה כאן חיים ולא היו כאן ילדים שהתרוצצו ברחובות. מאוד מאוד מרגש ומאוד משמח!".