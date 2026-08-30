אחרי התחזיות לגשם חריג בסוף חודש אוגוסט, שלא התממשו כפי שנחזה במרכז הארץ, נחום מליק, החזאי הראשי במטאו-טק, מסביר בשיחה עם ערוץ 7 מה הוביל לפער בין התחזיות לבין מזג האוויר בפועל.

לדבריו, מוקד המערכת חלף צפונית יותר מהמסלול שנחזה תחילה, ולכן עיקר השפעתה הורגשה מחוץ לישראל ובצפון הארץ.

"חשבנו בשבוע שעבר שהמערכת תהיה קרובה יותר", אומר מליק, "חשבנו שמוקד המערכת הסתווית יחלוף קרוב יותר לארץ, אבל בסופו של דבר המערכת הייתה צפונית יותר ועברה בלבנון. מאחר ואנחנו עדיין לא בעונת הגשמים, ההשפעה של המערכת היתה יותר מרוכזת במקומות הקרובים אליה יותר".

"בהתחלה היה חזוי שהמסלול יהיה דרומי יותר של השקע שגרם למזג האוויר הסוער, ואכן ראינו תמונות מלבנון וקפריסים של גשמים עזים ורוחות חזקות", אומר מליק.

מאחר וכך, ישראל קיבלה את שולי המערכה ומשום כך בצפון ירדו גשמים חזקים, אך אלה לא ירדו דרומה אל המרכז. בהתייחס ליממה הקרובה ואולי קצת יותר, מציין מליק כי "המערכת חלפה. יש עדיין ספיחים עם אוויר קריר יותר ממה שאנחנו רגילים לו בתקופה הזו, ולכן יש הלילה ומחר בבוקר אפשרות לטפטופים או לגשם קל בצפון או במרכז, אבל לא משהו משמעותי".

באשר לאופן שבו הכינו החזאים כולם את אזרחי ישראל לסערה של ממש מבלי שהיה בהם מישהו שמטיל בכך ספק, הוא אומר: "הטרמינולוגיה של העברת המידע חשובה גם היא. העברנו את זה בצורה מסוימת והיו גורמים שהעבירו את זה בצורה יותר פומבסטית, אבל גם אנחנו חשבנו שיש חשש להצפות ולגשמים חזקים, וכך נוצר כדור שלג שלא בעונה והוא צבר תאוצה. העבירו לתקשורת שצפויים אירועים חסרי תקדים ביחס לתקופה הזו וכמויות גשם גדולות, ומאחר ואנחנו לא חווים כאן הרבה גשם, בעיקר בתקופה הזו של אוגוסט, זה גרם לרעשים והדים מאוד רציניים".

עוד הוא מציין את הרצון של החזאים להתריע ולהזהיר מאירועים שעשויים לגרום לנזקים, ומשום כך האזהרות מגיעות מוקדם. "צריכים למצוא את שביל הזהב בין ההתראות והאזהרות שחשובות לרשויות המקומיות ולציבור ולעשות את זה בפרק זמן קרוב יותר לאירוע. למצוא את האמצע כדי שהדברים יובהרו אבל מבלי להכניס לפאניקה".

"הזמן ניצח את החיזוי. אנחנו באוגוסט, והעובדה היא שבלבנון ראינו גשמים בכמויות גדולות וחסרות תקדים וזה היה כפסע מכך שזה יהיה גם אצלנו", אומר מליק ומציין כי בניגוד לתחושה בציבור שלפיה ככל שגוברים אמצעי החיזוי המדויקים והממוחשבים, טעויות לא תהיינה, הרי שהוא עצמו לא מאמין שנגיע לחיזוי של מאה אחוזים, "צריך להשאיר משהו לקב"ה...", הוא אומר ומדגיש: "אנחנו לא נביאים. אנחנו חזאים. המילה כשמה היא, זה רק חיזוי, תחזית".

לזאת הוא מוסיף ומעיר כי "ככל שמתקרבים לזמן התחזית, הדיוק הולך ועולה. והאמת היא שביום חמישי בצהרים ראינו סימנים להיחלשות המערכת שהייתה נראית צפונית יותר ופחות חמורה מכפי שהיה נראה קודם, אבל כשהרכבת כבר יצאה מהתחנה זה כבר להתחיל להתגלגל, אבל לגורמים שאנחנו עובדים איתם כבר העברנו את האפשרות שזה בספק יותר".