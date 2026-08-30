המושב החקלאי החדש ביתרון עלה היום (ראשון) לקרקע בבקעת הירדן, עם הנחת המבנים הראשונים בשטח המושב שבמועצה האזורית בקעת הירדן.

המושב צפוי להיחנך באופן רשמי בחודש הבא, וכ-20 משפחות כבר נערכות לעבור ולהתגורר בו.

בשומר החדש מציגים את הקמת ביתרון כצעד ראשון במהלך רחב יותר בשם "עוטף ישראל", שבמסגרתו מתוכננת הקמת יישובים נוספים לאורך הגבול המזרחי ובגבולות נוספים. בארגון מגדירים את עליית המושב לקרקע "קצה הקרחון" של המהלך.

יואל זילברמן, מייסד ומנכ"ל השומר החדש, כתב בעקבות הצבת המבנים, "רגע של תקומה ותקווה. בדרך להקמת מושב חקלאי חדש בישראל". לדבריו, הצורך במהלך התחדד בעקבות אירועי 7 באוקטובר.

"אחרי המכה שטלטלה אותנו ב-7.10, היה ברור לנו שצריך להתארגן מחדש בגבולות", כתב זילברמן. "לא סביר שיהיו עשרות קילומטרים שוממים, בלי נפש חיה. היה ברור לנו שצריך להחזיר את מפעל החלוצים מודל המאה ה-21".

זילברמן תיאר חזון של הפיכת אזורי הגבול ל"חגורות ירוקות", שבהן ישתלבו התיישבות צעירה, תעשיות חדשניות ופיתוח פתרונות בתחומי המזון והמים. לדבריו, המהלך נועד גם ליצור מרחב חינוכי ולחזק את הקהילות לאורך הגבולות.

"לקחת את הסכנות הגדולות בגבולות ולהפוך אותן לכוח יצירה חיובי מתוך המלחמה", כתב. לדבריו, מדובר ב"שינוי עומק של הקונספציה הביטחונית, מתוך הבנה פשוטה שקהילות חזקות בגבולות הן מנוע צמיחה לביטחון הלאומי שלנו".

זילברמן הגדיר את ביתרון כשלב ראשון בלבד בתוכנית, "המושב החקלאי ביתרון, שעולה היום לקרקע, הוא 'קצה הקרחון' למהלך רחב בהרבה של 'עוטף ישראל'". הוא הודה לשותפים במהלך, ובהם דויד אלחייני, אייל אוסטרינסקי, החטיבה להתיישבות וקרן קימת לישראל.