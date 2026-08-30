שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם מהלך להורדת מס הבלו על הדלק, במטרה לנטרל את ההתייקרות המתוכננת לצאת אל הפועל השבוע.

מטעמו של סמוטריץ' נמסר כי "מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר על מנת לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים".

קודם לכן עדכן מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות על תוספת של 16 אגורות לליטר, המתוכננת להיכנס לתוקף בלילה שבין שני לשלישי. תעריף ליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת במסלול שירות עצמי יעלה לרמה של 8.25 שקלים. במקביל, נרשמת התייקרות גם ברכיב השירות המלא, שיעלה באגורה אחת ויעמוד על 26 אגורות לליטר.

את הסיבות לשינויים בתעריפים פירטה מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, בת שבע אבוחצירה. היא הסבירה כי העלייה נבעה מכמה פרמטרים שונים: התייקרות של כ-6% במחירי הבנזין בשוק העולמי, שקוזזה בחלקה בזכות היחלשות הדולר בכ-3%.

שני מדדים אלו גילמו תוספת של כ-10 אגורות למחיר הליטר. לצד זאת, עדכון רכיב הבלו שביצעה רשות המסים בהתאם למדד הוסיף כ-5 אגורות נוספות, ועדכון מרווח השיווק החצי-שנתי הוסיף אגורה אחת. שילוב כל המדדים הללו הוביל לזינוק הכולל של 16 אגורות לחודש ספטמבר.