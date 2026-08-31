סקר מכון 'מדגם' שפורסם הערב (שני) בחדשות 12 מעלה כי חיבור בין מפלגות הציונות הדתית וזהות מניב להן יחד בשלב הנוכחי 5 מנדטים.

על פי הנתונים, לפני איחוד המפלגות, זוכה מפלגת "ישר!" ב-24 מנטים, הליכוד ב-23, "ביחד" של בנט ולפיד ב-15 והדמוקרטים ב-11.

מפלגת ישראל ביתנו מקבלת 9 מושבים, יהדות התורה 8, עוצמה יהודית 8, הרשימה המשותפת 7, ש"ס 7, רע"ם 4, ו"עמך ישראל" של עופר וינטר 4.

במצב כזה נופלת מפלגת הציונות הדתית מתחת לאחוז החסימה עם 2.6%, כמו גם מפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל בית ציוני המילואימניקים שזוכה ל-2.6%. זהות בראשות משה פייגלין עם 2.1%, הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר עם 1.2%, המפלגה הכלכלית החדשה בראשות ירון זליכה עם 1%, כחול לבן של בני גנץ עם 0.9%, ומפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן זוכה ל-0.5%.

גוש הימין משיג 50 מנדטים וגוש מתנגדי נתניהו עם 59.

בתרחיש שבו סמוטריץ' ופייגלין משלבים כוחות, ובנוסף מפלגות כחול לבן של בני גנץ והאחדות של גלעד ארדן היו מתמודדות ברשימה אחת משיגה "ישר!" 24, הליכוד 23, "ביחד, 15, הדמוקרטים 11, ישראל ביתנו 9, יהדות התורה 8, עוצמה יהודית 7, הרשימה המשותפת 7, ש"ס 7, סמוטריץ' ופייגלין 5 ורע"ם 4. בתרחיש זה מפלגתו של עופר וינטר לא עוברת את אחוז החסימה ומפת הגושים נשארת זהה.