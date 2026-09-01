שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה היום (שלישי) במכתב מיוחד למנהלים ומנהלות, מורים ומורות, אנשי ונשות חינוך יקרים, לרגל פתיחת שנת הלימודים. השר פרס את משנתו בתחום החינוך, בירך את אנשי ההוראה, והסביר על חשיבות המקצוע.

סמוטריץ' כתב: "עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"ז הבאה עלינו לטובה, אני מבקש לומר לכם בראש ובראשונה תודה. עבודת הקודש והמסירות הרבה שאתם מפגינים במהלך כל השנה, ובייחוד בשנים מורכבות אלה, כרוכות בהשקעה עצומה ובהקרבה יומיומית, שלא תמיד זוכות להכרה ולהוקרה הראויות".

"בכל בוקר אתם מגיעים אל כיתות הלימוד, כאשר בכוחכם לעצב את אופייה של החברה הישראלית ועתידה של מדינת ישראל. אתם עושים זאת גם כאשר התנאים מורכבים והמערכת מקשה עליכם לעתים לבצע את שליחותכם", המשיך השר.

כאחד שמכיר מקרוב את עולם החינוך כבן למשפחה עם מורים ואנשי חינוך רבים ציין השר: "יש לנו במערכת החינוך מורות ומורים מצוינים! מנהלות ומנהלים מעוררי השראה ואנשי חינוך חדורי תחושת שליחות. הבעיה אף פעם לא היתה בהם, אלא במערכת ריכוזית מדי שמקבלת את החלטותיה הרחק מכותלי בית הספר. מערכת שבנויה באופן שאינו מעניק לכם את הסמכות והעצמאות שאתם ראויים להם, מדכאת בפועל יצירתיות ויוזמה שמובילה למצוינות".

סמוטריץ' הזכיר את ה"אני מאמין" שלו: "מנהל שמכיר את תלמידיו, את מוריו ואת צורכי הקהילה, צריך לקבל חופש פעולה אמיתי. מורה שנמצא בכיתה צריך ליהנות מסמכות ומאמון שנרכש מהמערכת וההורים כאחד. אי אפשר לדרוש מכם אחריות מלאה לתוצאות, ובאותה נשימה למנוע מכם את היכולת להוביל ולקבל החלטות משנות מציאות".

עוד כתב השר: "אני מאמין שעלינו לקדם מערכת חינוך שנותנת יותר אמון באנשי החינוך ופחות כוח לביורוקרטיה ולוועדי עובדים. מערכת שבה מנהלים מקבלים גמישות ניהולית, מורים מצוינים זוכים להכרה ולתגמול והורים יכולים לבחור את בית הספר המתאים לילדיהם כדי להפוך את המערכת למצוינת ודינאמית".

לסיום סיכם: "כולי תקווה כי שנת הלימודים הקרובה תהיה שנה של התחדשות, בה תוכלו להוביל, להשפיע ולהעניק לכל תלמידה ותלמיד את ההזדמנות לפרוח. אני מאחל לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת".