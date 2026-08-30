חמישה לוחמי גבעתי, תלמידי ישיבות הסדר מגדוד רותם שסירבו בסוף השבוע לעלות לנגמ"ש מסוג נמ"ר שבו שהתה פרמדיקית, נשפטו הערב (ראשון) על ידי מפקד הגדוד ל-10 ימי מאסר בכלא הצבאי. 11 חיילים נוספים נשפטו לחמישה ימי מחבוש.

בצה"ל ציינו כי שניים מתוך הלוחמים שנשפטו לעשרה ימי מאסר - יעברו ועדת הערכה - לפני שיותר להם לחזור ללחימה.

ההחלטה עוררה גל תגובות זועמות. יו"ר מפלגת "נעם לישראל", ח"כ אבי מעוז, פנה באופן ישיר לצמרת המדינית והביטחונית: "רה"מ ושר הביטחון, זה במשמרת שלכם. אתם מפנים עורף לחיילי צה"ל. לוחמי גבעתי, גדוד רותם - סיכנתם את חייכם במסירות נפש בלבנון, והצבא מפנה לכם היום עורף.

לא ייתכן שביד אחת הצבא קורא לחרדים להתגייס, וביד השנייה פוגע בחיילים מצטיינים שרוצים לחיות לפי אמונתם. גם אם תידרשו לשבת בכלא - עשו זאת בראש מורם ובגאווה יהודית. חופשי להיות יהודי", הוסיף מעוז.

הרב דרור אריה, מרבני ישיבת ההסדר שדרות, מחה אף הוא נגד הצעד, ואמר: "זו חוצפה שאין כדוגמתה. שר הבטחון כשל בהגנה על לוחמים מסורים מפני הטרלול הפרוגרסיבי. החיילים הם גיבורים, כלא לא ישבור אותם, הם עמוד האש לפני המחנה, יזכרו לדורות כמנצחים האמיתיים בסיפור ההזוי הזה. מפקדיהם פעלו בניגוד להלכה ובניגוד לפקודה. מי שהיה צריך להישפט זה המפקדים שעברו על הנהלים".

ארגון "נשות לוחמים למען קדושת המחנה" מסר: "דורשות לשחרר מיד את הלוחמים ולהעניש את מי שמתעמר בהם. אג'נדת הכפיה הפרוגרסיבית הגיעה לשפל המוסרי הנמוך ביותר ולתוצאה קיצונית ואלימה. צה"ל הוא צבא יהודי, ההלכה, המצווה והקדושה הם נר לרגלנו, שומרי המצוות לא יהיו אסקופה נדרסת בידי מפקדים שאינם ראויים לכך. מדובר בחרפה ואות קלון לרמטכ"ל ולשר הביטחון. לא תוכלו לדבר על גיוס חרדים כל עוד שומרי מצוות בצה"ל נרדפים על קיומה של התורה והקדושה".

מוקדם יותר פרסם הרב חגי לונדין, ראש ישיבת חולון, מסר ללוחמים וקשר בין החלטתם לבין עבודת ה' וההכנה לראש השנה.

"חברים יקרים, אני רוצה להזכיר לכם עכשיו, חודש אלול לקראת ראש השנה, את הדברים שכותב הרב בהקדמה שלו למחזור", פתח הרב לונדין. לדבריו, בראש השנה התפילה אינה צריכה להתמקד בצרכיו האישיים של האדם, אלא בכך "שתיגלה מלכותו יתברך עלינו, יהיה מה שיהיה".

הרב לונדין הוסיף, "במילים אחרות, בראש השנה זה יום טוב שאדם צריך להחליט אצל מי הוא עובד. האם הוא עובד לאינטרסים שלו, או שהוא עובד אצל מלכותו יתברך, אצל הקדוש ברוך הוא. ואתם עמדתם בדיוק במבחן הזה".

בהמשך פנה ללוחמים ואמר, "אתם לא עובדים לא בתקשורת ולא אצל ההפעלה הפרוגרסיבית, ולא אצל כל מיני אנשים שחושבים שהמדינה שייכת להם. אתם עובדים אצל ריבונו של עולם, שעובר דרך עם ישראל, דרך מה שאמרו לכם הרבנים, דרך צה"ל, שזה הפקודות, להישאר בצניעות של טהרה וקדושה במחנה".

הרב לונדין במסר ללוחמים צילום: באדיבות המצלם

בסיום דבריו חיזק הרב לונדין את הלוחמים, "ולכן, אל תיראו ואל תחתו. עשיתם מה שצריך, והקדוש ברוך הוא יוביל את הדברים בדיוק לאן שצריך. כולנו איתכם, והכי חשוב, אבינו שבשמיים איתכם. שיהיה לכם בהצלחה ושנה טובה".

האירוע התרחש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, בעת שהכוח הפועל ברצועת עזה נדרש לבצע פעילות מבצעית שכללה סיור ושימוש בנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית. שלושה לוחמים סירבו לעלות לרכב, ולפי גורמים המעורים בפרטים, לאחר מכן נשאלו יתר לוחמי המחלקה אם מי מהם מוכן לעלות עמה, ולטענת הלוחמים איש מהם לא הסכים.

גורם המעורה בפרטי האירוע סיפר כי מפקד הפלוגה שוחח עם הלוחמים והסביר להם את חשיבות הפעילות המבצעית ואת הדחיפות בביצועה, אך הם עמדו בסירובם. לדברי הגורם, גם רב החטיבה היה מעורב ואישר את ביצוע הפעילות בנוכחות הפרמדיקית בשל חשיבותה ודחיפותה.

עוד נודע לערוץ 7 כי הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון, והרב שלמה שושן, ראש ישיבת בית שאן, שתלמידים מישיבותיהם משרתים במחלקה, הורו לתלמידיהם שלא לעלות לרכב קרבי כאשר נמצאת בו פרמדיקית. איגוד ישיבות ההסדר גיבה את הלוחמים וטען כי הם פעלו בהתאם לפקודת השירות המשותף וכי אין מקום להעניש חיילים שפעלו על פיה.

בצה"ל מסרו בעקבות האירוע כי בהתאם לפקודת השירות המשותף, חיילים בעלי אורח חיים דתי זכאים לבצע פעילות מבצעית במסגרת מגדרית, למעט במקרים חריגים. בצבא הבהירו כי במקרה המדובר הכוח סירב לבצע את הפעילות המבצעית ובעקבות זאת הפעילות בוטלה.