רב השומרון וראש ישיבת אלון מורה, הרב אליקים לבנון, התייחס הבוקר (שלישי) לכליאת חיילי ישיבת ההסדר שסירבו להיכנס לנמ"ר עם פרמדיקית. הרב לבנון תקף את החלטת צה"ל וקרא לבטל את עונשם של הלוחמים.

לדבריו, החיילים "פעלו בדיוק לפי פקודת השירות המשותף". הרב ציין כי רב חטיבת גבעתי העניק למפקדים אישור חריג לצאת למשימה עם פרמדיקיות, אך לטענתו המידע על ההוראה לא הועבר לחיילים.

הרב לבנון הוסיף כי כשבוע וחצי קודם לכן קיבלו החיילים מידע לא מדויק ממפקד הפלוגה בשמו של רב החטיבה, מה שהוביל למשבר אמון בין החיילים למפקד.

"ענישה! על מה ולמה?", תהה הרב לבנון. "המפקדים לא הביאו לידיעת החיילים, שזו הוראה חריגה של הרב. לכן, נכון פעלו החיילים שסרבו לעלות לרק"מ. הענישה מגלה את חולשתו של צה"ל, באי-יכולתו להודות בטעותו!".

הרב התייחס גם להשפעה האפשרית של הפרשה על מאמצי הצבא לגייס חרדים. לדבריו, המסר העולה מהאירוע עומד בסתירה לניסיון של צה"ל לעודד צעירים חרדים להצטרף לשורותיו.

"צה"ל נאבק למען גיוס חרדים. זה המסר שצה"ל שולח לחרדים: נאלץ אתכם להיכנס לרק"מ עם פראמדיקיות, ואם לא, תיכנסו לכלא!", כתב. הוא הוסיף בציניות, "אכן, 'עידוד ממשי לחרדים להתגייס'".

בסיום דבריו קרא הרב לבנון לראשי מערכת הביטחון לחזור בהם מההחלטה. "ראשי מערכת הביטחון חייבים להתעשת ולהסיר את החרפה מעל המערכת כולה, להודות שהיתה שגיאה פיקודית בתקשורת, ולבטל לאלתר את ההחלטה לכלוא את הלוחמים".