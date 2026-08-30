סקר שערך מכון "קנטאר" עבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר עוברת את אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים אך מחלישה את מפלגות הליכוד ועוצמה יהודית. מפלגת הציונות הדתית עוברת גם כן בסקר וזוכה לחמישה מנדטים.

לו היו הבחירות נערכות כיום, על פי הנתונים, הייתה מפלגת "ישר!" זוכה ב-24 מנדטים, הליכוד ב-21 ומפלגת "ביחד" של בנט ולפיד עם 14.

מפלגת הדמוקרטים מקבלת 9 מושבים, ישראל ביתנו 8, יהדות התורה 8, הרשימה המשותפת 8, עוצמה יהודית 7, ש"ס 7, מפלגת הציונות הדתית 5, רע"ם 4, עמך ישראל 4.

איבוד המנדטים של הדמוקרטים וישראל ביתנו החליש את גוש מתנגדי נתניהו, שירד ל-55 מנדטים בהשוואה ל-57 בסקר שעבר. גוש נתניהו עלה במנדט אחד מ-51 ל-52, והמפלגות הערביות עלו ל-13 מנדטים, בשל התחזקות הרשימה המשותפת.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו חזר להוביל קלות מול בנט עם 37% מול 36% מהמשיבים. איזנקוט עדיין מוביל על נתניהו באותה השאלה, עם 40% לעומת 37%.

עוד עולה מסקר כאן חדשות כי איחוד סמוטריץ' ובן גביר - בו תומכים 57% ממצביעי הקואליציה- יחליש אותם ל-10 מנדטים, לעומת 12 בריצה נפרדת. בתרחיש כזה, מפלגתו של וינטר עולה ל-5 מנדטים. במקרה בו סמוטריץ' מתאחד עם מפלגתו של משה פייגלין, הציונות הדתית תגדל ל-7 מנדטים - תיקו עם בן גביר, על חשבון וינטר שבתרחיש זה נשאר מתחת לאחוז הסחימה.

בכל התרחישים מפלגותיהם של בני גנץ, גלעד ארדן וחילי טרופר - אינן עוברות את אחוז החסימה.

גם בסקר חדשות 14 מפלגתו של וינטר עוברת אך נמצאת קרוב מאוד לאחוז החסימה. על פי הסקר, שערך שלמה פילבר, מפלגת הליכוד מקבלת 31 מנדטים, "ישר!" 24, ש"ס 10, הדמוקרטים 8, עוצמה יהודית 7, יהדות התורה 7, ישראל ביתנו 7, הרשימה המשותפת 7, "ביחד" 6, רע"ם 5, מפלגת הציונות הדתית 4 ו"עמך ישראל" 4.

בסקר זה מקבל גוש הימין 63 מנדטים מול 45 לגוש מתנגדי נתניהו.