שבועיים לאחר הפריימריז בליכוד, ותחת טענות חריפות לזיופים, הודיעה הערב (ראשון) תנועת הליכוד כי שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, גילה גמליאל, התדרדרה למקום ה-35 הלא-ריאלי.

את המקום ה-25 הנחשב ריאלי ומיועד להבטחת ייצוג לנשים, תפסה חברת הכנסת אתי עטיה.

השינוי הדרמטי בדירוג הוא תולדה של מאבק צמוד על המשבצת הנשית, שהוכרע לאחר שבמפלגה העלו טענות על נתונים בלתי סבירים בשתי קלפיות שהוצבו בבאר יעקב.

בעקבות זאת התקבלה בשבוע שעבר החלטה לפתוח את מעטפות ההצבעה לספירה מחודשת, והערב פורסמו הממצאים הסופיים לאחר תום שלב בדיקת הערעורים.

על רקע הספירה המחודשת בבאר יעקב התלקח עימות יצירי בין גמליאל לבין השר חיים כץ, הנחשב מקורב לעטיה. כחלק מהסלמת היחסים, הגישה השרה גמליאל תלונה במשטרה נגד השר כץ ונגד מנכ"ל הליכוד דוד שרן.

הקלפיות שבמחלוקת מבאר יעקב נספרו מחדש לפחות שלוש פעמים עוד ביום שלישי שעבר, אך ההודעה הרשמית עוכבה עד הערב. על פי הנתונים המעודכנים שפורסמו, חבר הכנסת משה סעדה מוקם במקום ה-10 ברשימה (לפני שילוב השריונים), ובהנחה שכל המקומות השמורים ימולאו, הוא ישובץ במקום ה-17.

השרה גמליאל הגיבה: "הגשנו עתירה לביה"ד לא אתן לחיים כץ לגנוב לי את הבחירות בשביל אתי עטיה".

השר חיים כץ מסר: "בשבוע האחרון אני עובר מסכת שקרים והשמצות מצד הגברת גמליאל, בני משפחתה ומקורביה. הסיבה היחידה לאיפוק שגזרתי על עצמי: טובת הליכוד ערב בחירות גורליות לעתיד ישראל".