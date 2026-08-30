נתניהו תומך בתכנית סמוטריץ׳ באדיבות ערוץ 14

ראש הממשלה בנימין נתניהו העניק תמיכה פומבית לתוכנית שהציג שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אשר נועדה להעתיק את מודל החוות והתשתיות מיהודה ושומרון אל אזורי הנגב והגליל.

במהלך ראיון לערוץ 14, התייחס נתניהו לסוגיית פיתוח הפריפריה והצהיר: "אנחנו עובדים על להביא את החוות לתוך הנגב והגליל. כלומר להעצים את ההתיישבות בדיוק כמו שעשינו ביהודה ושומרון - גם בנגב ובגליל. אנחנו פועלים מתוך הכרה בחשיבות ההתיישבות גם בנגב ובגליל".

ההכרזה זכתה לברכות מידיות מצידו של שר האוצר שאמר: "אני מברך את ראש הממשלה שהצהיר הערב כי הוא תומך בתכנית שלי להעתיק את המהפכה מיו"ש לנגב והגליל".

בדבריו הדגיש סמוטריץ' את הנחיצות הביטחונית והלאומית של התוכנית "כן, מייהדים", הכוללת הקמת נקודות התיישבות, שינויי חקיקה ושינוי מדיניות נרחב. לדברי השר, "המציאות בה יש מיעוט יהודי, ולמעלה ממיליון כלי נשק לא חוקיים בחברה היא סכנה לאומית לבטחון המדינה. כעת הגיע הזמן להעתיק את מהפכת ההתיישבות מיהודה ושומרון אל הנגב והגליל - באמצעות הקמת חוות, שינוי חקיקתי ומהפכה משמעותית שתתקן הפקרות של עשרות שנים".