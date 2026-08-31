בנותיו של הרב עובדיה יוסף, רבקה צ'יקוטאי ועדינה בר שלום, תקפו בראיון לערוץ 12 את הנהגת ש"ס וטענו כי המפלגה אינה ממשיכה את דרכו של אביהן.

הראיון התקיים על רקע החלטת היועמ"שית שלא לאפשר את סבסוד האזכרה של הרב עובדיה מכספי המדינה, בשל הקרבה לבחירות והחשש שהאירוע יהפוך לעצרת בחירות.

צ'יקוטאי אמרה כי ההחלטה אינה מונעת מהמשפחה לקיים את האזכרה, אלא רק את מימונה מכספי המדינה, והוסיפה כי "בסך הכול לא יממנו על חשבון המדינה את האזכרה שתהפוך להיות עצרת בחירות".

לדבריה, הסוגיה הייתה יכולה להימנע אילו ש"ס הייתה מעבירה את השליטה על האירוע לידי אחד מבני המשפחה. היא ציינה את אחיה, הרב דוד יוסף, ואמרה כי הוא היה יכול להזמין את הציבור ולקיים "אזכרה ראויה לשם ולדבר על אבא".

צ'יקוטאי טענה כי הרב דוד יוסף היה יכול לקיים את האזכרה במסגרת המשפחה, ואמרה כי אביה "היום אהוב הרבה יותר על הציבור". לדבריה, "ש"ס לא הולכת בדרך שלו, היא לא מקיימת את המורשת שלו".

בהמשך סיפרה על הקשיים שלדבריה חוות בנות המשפחה בעלייה לקבר אביהן. "אנחנו בנות, אז הם עושים מחיצה של הבנות רחוק וכשאנחנו רוצות לבוא להדליק נר לאבא, לא נותנים לבוא, כי אנחנו בנות", אמרה.

צ'יקוטאי הדגישה כי בבית שבו גדלה היה יחס שוויוני לבנים ולבנות. היא סיפרה כי בכוס הקידוש היו שותים בני המשפחה לפי הגיל, "בכלל לא לפי בנים בנות", וכי כאשר נתקלה במנהג אחר במשפחת בעלה, היא שינתה אותו.

בר שלום טענה כי לאחר פטירת אביה חל שינוי בש"ס. "הם שינו את הדרך", אמרה, והוסיפה כי כיום יש לדבריה רדיפה אחר המצוות תוך שכחת "הבן אדם לחברו", וכן חיקוי של מאפיינים מהדתיות האשכנזית והליטאית והחסידית.

צ'יקוטאי סיפרה כי מבחינתה ההתרחקות החלה כבר בשבוע שבו אביה נפטר. לדבריה, לא נתנו לבעלה, יעקב, להספיד את הרב עובדיה משום שהוא חובש כיפה סרוגה, אף שהיה חתנו של הרב.

צ'יקוטאי אמרה כי ילדיה משרתים בצבא וסיפרה על גאוותו של אביה בהם. "אני זוכרת אפילו את התמונות של הרב עובדיה, איך הוא מחבק את הנכד שקיבל הצטיינות, איזו גאווה הייתה לו", אמרה.

השתיים התייחסו גם לעמדתו של הרב עובדיה בנושא הגיוס. לדבריהן, אביהן בירך את ילדיה של רבקה ושלח אותם לישיבות הסדר, וכאשר באו להתייעץ איתו אמר להם, "לכו לישיבות הסדר, זאת הדרך שלכם".

בר שלום הפנתה לפסק הלכה של אביה בספר "יחווה דעת", וטענה כי בפסק הוא התייחס לשאלה של ישיבות הסדר מול ישיבות. לדבריה, הפסיקה הסופית היא שבזמן מלחמה, בשל פיקוח נפש, "כולם סוגרים את הגמרא וכולם יוצאים יחד להילחם".

כשנשאלו אם לאחר 7 באוקטובר הייתה דעתו של הרב עובדיה שונה, השיבו בשלילה. רבקה אמרה כי "אם היה נמצא איתנו, היה שולח את הבחורים להילחם", ועדינה הוסיפה, "חד-משמעית", תוך הפניה לדברים שכתב לדבריה על יציאה למלחמה בשל פיקוח נפש.

באשר לאריה דרעי, עדינה אמרה כי אין לה קשר איתו. היא סיפרה כי מאז שסגר את המכללה שאביה הקים, היא אינה אומרת לו שלום, והוסיפה כי במשך שנים הן התאפקו ולא דיברו כך בפומבי.

בר שלום סיפרה כי אמה, הרבנית מרגלית, לא אהבה את דרעי וכי כאשר הוא נכנס לחדר היא הייתה יוצאת ממנו. לדבריה, אמה אמרה עליו שהוא "צבוע" ושהוא "רמאי", והיא הוסיפה כי גם אביה אמר זאת בעבר.

צ'יקוטאי נשאלה מדוע לאחר שנים של התאפקות החליטו השתיים להגיע לראיון ולדבר בפומבי. "שיגעו אותנו. התפוצצנו", אמרה, והוסיפה כי היא היססה לפני שהגיעה לראיון.

בסיום הראיון טענה צ'יקוטאי כי אנשים שהיא פוגשת ברחוב אומרים לה שהם יודעים שהנהגת ש"ס אינה טובה, אך מצביעים למפלגה בגלל אביה. לדבריה, אביה לא היה רוצה שיצביעו למפלגה שאינה הולכת בדרכו.

היא טענה כי לימודי הליבה היו חשובים לרב עובדיה וכי הוא סבר שמי שאינו לומד תורה צריך להתגייס. "לאבא היה מאוד חשוב לימודי ליבה", אמרה, והוסיפה, "לאבא היה חשוב שמי שלא לומד תורה יתגייס, וזה לא קיים". לדבריה, אילו הרב עובדיה היה שומע את האמירה "נמות ולא נתגייס", "היה כועס".