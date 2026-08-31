חברת החינוך והפעלת המסגרות המשלימות קיטו מרום רושמת הישג נוסף וממשיכה לבסס את מעמדה כאחת החברות המובילות בישראל בתחום החינוך הבלתי פורמלי: החברה נבחרה שוב להפעיל צהרונים במועצה האזורית בנימין - המועצה האזורית הגדולה ביותר בישראל מבחינת מספר תושביה. הצהרונים בבנימין מופעלים במסגרת תוכנית "ניצנים" של משרד החינוך.

ההחלטה להמשיך את ההתקשרות לשנה שלישית ברציפות, מגיעה לאחר שנתיים מוצלחות במיוחד, שבהן זכתה הפעילות לפידבקים חיוביים מאוד מצד כל הגורמים המעורבים - בהם הנהלת המועצה האזורית, צוותי החינוך בשטח וכמובן, ציבור ההורים לילדים שבמסגרות החינוכיות.

הבעת אמון מצד המועצה וההורים

במסגרת השותפות שנכנסת כעת לשנתה השלישית, תפעיל קיטו מרום את מערך הצהרונים בגני הילדים ובבתי הספר ביישובים מבוא חורון, בית חורון וגבעון החדשה. לאור ההצלחה והמשובים החמים, בוחנים בימים אלו בחברה ובמועצה האזורית שיתופי פעולה והתרחבות ליישובים נוספים ברחבי בנימין, במטרה להעניק את התכניות החינוכיות האיכותיות לילדים ומשפחות נוספות.

מנכ"ל קיטו מרום, אלי כסיף, מביע סיפוק רב מהמשך השותפות ומדגיש את החשיבות של היחס האישי לילדים ולקהילה: "אנחנו גאים להיבחר זו השנה השלישית ברצף להפעיל צהרונים בבנימין. הצוותים של קיטו מרום נרגשים לפתוח עוד שנה, שמחים על האמון ושיתוף הפעולה. בזמן שחלף מאז תחילת העבודה המשותפת במועצה האזורית, אנחנו שמחים לקבל המון תגובות טובות מההורים. הצלחנו לשפר את רמת הצהרונים לילדי המועצה, וזה הדבר החשוב ביותר. המענה החינוכי המיטבי".

מנכ"ל קיטו מרום, אלי כסיף צילום: יח"צ

כסיף מוסיף כי הפידבק החיובי מהשטח הוא שמנחה את החברה בעבודתה היומיומית: "כשמדובר במועצה אזורית גדולה ומגוונת, המפתח להצלחה הוא הקשבה לצרכים הייחודיים של כל יישוב ויישוב. האמון שניתן לנו שנה אחר שנה מוכיח שהגישה החינוכית והתפעולית שלנו מייצרת ערך אמיתי ושההורים מרגישים בטוחים להפקיד בידינו את היקר להם מכל".

סטנדרט חינוכי גבוה ומעטפת מלאה

שביעות הרצון הגבוהה מצד הורי המועצה נובעת מהתפיסה הכוללת שמציגה קיטו מרום במסגרות החינוכיות שהיא מפעילה. החברה לא מסתפקת רק במתן מענה תפעולי של "שמרטפות", אלא מפעילה מודל פדגוגי סדור שכולל ארוחות צהריים חמות ומזינות, תוכניות העשרה מגוונות, חוגים איכותיים וסביבה עטופה בחום ובביטחון.

בנוסף, החברה מציבה דגש מרכזי על גיוס, הכשרה וליווי מקיף של צוותי החינוך והסייעות הפועלים בצהרונים. הליווי המקצועי הצמוד מאפשר לשמור על סטנדרט גבוה לאורך כל שנת הלימודים, ליצור רצף חינוכי בין שעות הבוקר לשעות הצהריים, ולספק פתרון איכותי שמקל על שגרת יומם של ההורים העובדים.

"אנחנו מאמינים שצהרון איכותי נמדד בחיוך של הילד בסוף היום ובשקט הנפשי של ההורים בזמן העבודה", מסביר כסיף. "השילוב בין צוותים מסורים, פיקוח הדוק ותוכנית חינוכית מועשרת הוא המתכון שמאפשר לנו להעלות את הרף מדי שנה מחדש".

פריסה ארצית ומוניטין בתחום החינוך המשלים

המשך הפעילות במועצה האזורית בנימין מצטרף לשורת הישגים והתרחבויות של קיטו מרום ברחבי הארץ. כחברה המובילה בתחום ניהול הפרויקטים החינוכיים, החברה הפעילה ומפעילה כיום מערכי צהרונים, קייטנות ותוכניות העשרה ברשויות מקומיות רבות במרכז, בדרום ובצפון - ובהן חריש, הוד השרון, תל אביב יפו, נתניה, ראשון לציון, באר יעקב ורעננה.

היכולת לפעול בהצלחה גם בערים גדולות במרכז הארץ וגם במועצות אזוריות נרחבות, מעידה על הגמישות התפעולית והיכולת של קיטו מרום להתאים את עצמה לכל קהילה ואופי מקומי.

"אנחנו נכנסים לשנת הלימודים הקרובה בבנימין עם מחויבות מלאה להמשיך ולהצטיין", מסכם המנכ"ל אלי כסיף. "נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם הנהלת המועצה וההורים, ולפתח שיתופי פעולה נוספים כדי להבטיח לילדי המועצה את המסגרת החינוכית והטובה ביותר".