שוטרי תחנת אשדוד הוזעקו לדירה בעיר בעקבות קולות שנשמעו מהמקום ונחזו כקולות ירי, אך כשהגיעו גילו אירוע מסוג אחר לחלוטין.

אקדח ותחמושת שהוטמנו בתוך תנור התחממו והתפוצצו לאחר שבעלת הבית הפעילה אותו כדי להכין פיצה.

מבדיקת האירוע התברר כי בעלה של האישה, תושב אשדוד בן 23, החביא את אקדחו האישי בתוך התנור יחד עם כדורים. האקדח מוחזק ברישיון, אך האישה לא ידעה ככל הנראה כי הנשק והתחמושת נמצאים בתנור.

לקראת הכנת פיצה הפעילה האישה את התנור כדי לחמם אותו. החום גרם להתפוצצות האקדח והתחמושת שהיו בתוכו, והקולות שנשמעו מהדירה עוררו חשד כי במקום מתרחש אירוע ירי.

שוטרים שהגיעו בעקבות הדיווח בדקו את מקור הקולות וגילו את הנשק בתוך התנור. למרות הסכנה שנוצרה כתוצאה מהתחממות האקדח והכדורים, איש מבני הבית לא נפגע.

לצעיר המחזיק באקדח יש רישיון נשק בתוקף עד שנת 2027. שוטרי תחנת אשדוד פתחו בבדיקת נסיבות האירוע, ובשלב זה אין חשד לפלילים.