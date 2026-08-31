הנשיא הרצוג הצטרף לתלמידים ללימוד גמרא (צלם: דותן גואטה, מקליט: גדעון ארנולד)

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע היום (שני) לקריית יערים לרגל פתיחת שנת הלימודים החרדית ובמסגרת אירועי 50 שנה להקמת היישוב.

במהלך הביקור הגיע לתלמודי התורה "תפארת יהודה" ו"עטרת שלמה", ובהמשך השתתף באירוע לציון שנת היובל לקריית יערים.

את הנשיא ליווה ראש המועצה המקומית קריית יערים, יצחק רביץ. את פניו בתלמוד התורה "תפארת יהודה" קיבלו התלמידים בשירת "וכל אשר יעשה יצליח", ובהמשך הגיע ל"עטרת שלמה", שם נפגש עם התלמידים ואף הצטרף ללימוד גמרא.

באחת הכיתות שיתף הרצוג את התלמידים בסיפורו של סבו, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל. "סבי כתב המון ספרי הלכה, והיה לו גם דוקטורט בביולוגיה ימית. אין סתירה בין אמונה למדע - כך סבי האמין וכך גם אני", אמר.

הרצוג סיפר גם על פעילות סבו לאחר השואה, "מיד כשהסתיימה המלחמה, סבא שלי חצה את כל אירופה והגיע למנזרים כדי לחפש ולהציל ילדים יהודים שהוסתרו במהלך השואה". לדבריו, סבו היה אומר במנזרים "שמע ישראל" ומזהה ילדים יהודים שזכרו את המילים מביתם.

הנשיא בירך את התלמידים לרגל תחילת השנה ואמר, "אני שמח להיות כאן איתכם בפתיחת שנת הלימודים, לראות אתכם לומדים ומשננים. שתהיה שנה טובה ובשורות טובות. תמשיכו ללמוד, לשאול שאלות, למצוא פתרונות".

כשאחד התלמידים שאל אותו מה הוא מאחל לעם ישראל, השיב הרצוג, "אני מאחל לעם ישראל קודם כל אהבת ישראל ואחדות ישראל, פחות ריבים, פחות מהומות, והרבה יותר כבוד הדדי". הנשיא הוסיף ואיחל לתלמידים להמשיך "לשנן את התלמוד ולהביא הרבה גאווה להורים שלכם".

הרצוג עם התלמידים צילום: קובי גדעון/לע"מ

בהמשך השתתף הרצוג באירוע לציון יובל להקמת קריית יערים, לצד מייסדי היישוב, אזרחים ותיקים ותושבים. "קריית יערים הוא יישוב שנולד מתוך רעיון ומתוך אמונה - מקום שהוקדש כל כולו לחינוך על פי תורת ישראל ומסורת ישראל", אמר.

הרצוג קשר בדבריו בין ההיסטוריה של המקום לבין אופיו של היישוב כיום. "המעשה הראשון שנרשם על גבעת היישוב הוא מסירת התורה מאב לבן. מן הגבעה הזאת עלה הארון לירושלים, ובאותם מדרונות עצמם, אלפי שנים לאחר מכן, נפרצה הדרך לירושלים בתש"ח, 1948, במלחמת העצמאות", אמר.

הנשיא התייחס גם לאנדרטה לזכר האלוף דוד (מיקי) מרכוס ז"ל הנמצאת במקום. "זה לא בכדי בעיניי שזה בלב יישוב חרדי - שנמצאת אנדרטה לאלוף בצבא ההגנה לישראל, האלוף דוד מרכוס ז"ל, דמות תנ"כית של ממש, וילדים חולפים לידה בדרכם לתלמוד תורה", אמר.

"אני רואה בזה בשורה חשובה מאין כמותה. עם שיודע מאין הוא בא, יודע על מה נלחם, בשביל מי הוא נלחם", הוסיף הרצוג. הוא חתם את הדברים באמירה, "כפי שלימדו אותנו חז"ל, הספרא והסייפא ירדו כרוכים יחד מן השמיים".

מוקדם יותר ביקר הנשיא באנדרטה לזכר מרכוס, ששימש כמפקד חזית ירושלים במלחמת העצמאות, ונטע עץ לזכרו. במהלך הביקור הקריא מיומנו של אביו, הנשיא השישי חיים הרצוג ז"ל, שלחם באזור ותיאר את מרכוס כ"נועז, אתלטי ומוחצן" וכמי שהיה "מחונן בסגולות מנהיגות יוצאות דופן".

הרצוג הביא גם את הדברים שכתב אביו לאחר מותו של מרכוס, "צער עמוק ירד על כולנו. הוא היה גיבור אמיתי ואהוב, מסור בכל ליבו לענייננו". לדבריו, אביו כתב שמותו של מרכוס פגע בו קשות משום שהשניים הרבו לשוחח על חלומותיהם לעתיד.