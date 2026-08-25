הנשיא הרצוג: שב"כ הצטרף לחיפושים אחר היימנוט קסאו (צלם: גרגורי באדו, מקליט: אבנר דביר)

נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום (שלישי) בבית הנשיא עם בני משפחתה של היימנוט קסאו, הנעדרת מזה כשנתיים וחצי.

במהלך הפגישה עדכן הרצוג את בני המשפחה כי השב"כ הצטרף לאחרונה לחקירה ולמאמצים לאיתורה.

הרצוג סיפר כי שוחח בנושא עם ראש השב"כ דוד זיני, שמסר לו כי הארגון מעורב כעת בחקירה בעקבות פנייה של משטרת ישראל ובשיתוף פעולה עמה.

"היימנוט ילדה של כל עם ישראל וכל עם ישראל דואג לה מאוד. מדינת ישראל מתאמצת מאוד לאתר את היימנוט בכל הכלים שיש ברשותה", אמר הנשיא.

לדבריו, "זה בראש סדרי העדיפויות של גורמי האכיפה. שוחחתי עם ראש השב"כ דוד זיני והוא אישר בפני שהשב"כ נכנס לתמונה בעקבות פנייה של משטרת ישראל לאחרונה". הרצוג הוסיף, "השב"כ מעורב בתיק ונכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של היימנוט".

הנשיא הודה למשטרה ולשב"כ על פעילותם ואמר, "אני מודה למשטרת ישראל שעושה מאמץ עצום יחד עם השב"כ ומקווה שנקבל בשורות טובות".

אביה של היימנוט, טספאי קסאו, התייחס בפגישה למאבק שמנהלת המשפחה מאז היעלמות בתו.

"עשינו את כל המאמצים ונפגשנו עם הגורמים הרלוונטיים. אנו דורשים התערבות של השב"כ כמה שיותר מהר", אמר האב. הוא הוסיף כי בני המשפחה חוששים שקיימים קשיים בחקירה, "אנחנו חוששים שיש קושי ואפליה בגלל פערי השפה או בגלל צבע העור".

ירוס קסאו, אחותה של היימנוט, תיארה את המחיר שגבתה ההיעלמות מבני המשפחה. "לא מגיע לנו לעבור את מה שאנחנו עוברים. היימנוט נעלמה בתקופת מלחמה, ואנחנו יודעים שאם השב"כ ייכנס לתמונה זה יהיה הסוף לסבל שלנו".

"למשפחה שלי מגיע לשמוח ולחבק אותה שוב", הוסיפה ירוס. "אני בחורה צעירה בת 20 ואני רוצה להתחיל לחיות את החיים. מכיתה י"א, במקום לחיות כמו בנות גילי, אני מתעסקת רק בחיפושים ובמאבק למען אחותי. היימנוט ילדה קטנה ואנחנו לא יודעים מה עובר עליה".

טספאי בישאו, המלווה את המשפחה, הודה לנשיא ולציבור על הליווי לאורך התקופה. "תודה לכבוד הנשיא ותודה גם לעם ישראל שנמצא איתנו במאבק של שנתיים וחצי. זה עוד לא נגמר, אנחנו צריכים אתכם במאבק", אמר.

בישאו הביע תקווה כי היימנוט תשוב למשפחתה, "אני מקווה שנחגוג את בת המצווה של היימנוט כבר בבית, יחד עם המשפחה כאן בירושלים. הבשורה שהנשיא בישר לנו היום מאוד חשובה לנו. אנחנו מאמינים ואופטימיים שהיימנוט בחיים והיא צריכה לחזור לבית שלה".